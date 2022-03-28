نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل الحلاوة الطحينية البيتي أحسن وألذ من أي حلاوة طحينية جاهزة بأقل مجهود وأرخص تكلفة ستذهلك النتيجة في المقال التالي

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت، طبق الحلاوة الطحينية لا تخلو منه أي مائدة وقت الإفطار أو العشاء وفي شهر رمضان المعظم مكانها في وجبة السحور، الحلاوة الطحينية تصنع من السمسم المطحون مع السكر، أهل الخليج يسمونها الرهش وأهل بلاد المغرب يسمونها حلوى الشام أما أهل مصر والشام يسمونها الحلاوة الطحينية، مذاقها الحلو السكري يجعل منها طلبآ محببآ للأطفال و الكبار، تمد الجسم البشري بطاقة كبيرة لأنها تحتوي على سعرات حرارية كثيرة ، إلا أنه يجب إنتباه إلى عدم الإسراف في تناولها وذلك لأنها تسبب السمنة و تراكم الدهون لمن لا يبذلون جهدآ كبيرآ خلال نشاطهم اليومي

تمثل تهديد صحي كبير لمرضى السكري ومن يعانون من ضعف البنكرياس أو مشاكل صحية فيه

تسبب إضطرابات المعدة لمن يعانون من المعدة الحساسة أو الضعيفة

تزيد إلتهابات المعدة إن وجدت عند الشخص الذي يأكلها مكونات ومقادير عمل الحلاوة الطحينية في البيت عدد إثنين كوب ماء مملوءين باللبن البودرة

كوب ماء واحد مملوء بالطحينة السائلة ويجب أن تكون فاخرة و مركزة ويفضل أن يتم شراؤها من العائلات التي تصنعها من حبوب السمسم الطبيعي

مكسرات حسب الرغبة ويكم أن تكون بندق أو فستق أو كاجو أو أى نوع حسب التفضيل

سكر مطحون فى المطحنة ما يملأ كوب ماء كامل

نصف ملعقة شاي من الفانيليا خطوات عمل الحلاوة الطحينية في المنزل إخلطي السكر المطحون مع اللبن البودرة مع الفانيليا فى إناء عميق

أضيفي الطحينة فوق المزيج الذي تم تجهيزه في الإناء العميق مع التقليب بالملعقة ثم العجن بكفوف الأيدي حتى يتحول المزيج إلى عجينة متماسكة

أضيفي المكسرات التي سبق تجهيزها مع الإستمرار في العجن ويجب أن تتم إضافة المكسرات على دفعات صغيرة حتى تتوزع بإنتظام داخل العجينة ولا تتكون تكتلات من المكسرات داخل العجينة

الآن إبدأي في فرد العجينة داخل إناء له غطاء محكم ويتم ذلك بالضغط على العجينة حتى تتشكل بشكل الإناء ويمكن إختيار شكل الإناء الذى يعطي لنا الشكل الجمالي الذي نرغب فيه إلا أن هذا الأمر إختياري وليس إجباري

ضعيها في الثلاجة مدة زمنية لا تقل عن مائة وثمانون دقيقة ثم تصبح بعدها جاهزة للتقديم عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لعمل الحلاوة الطحينية البيتي أحسن وألذ من أي حلاوة طحينية جاهزة بأقل مجهود وأرخص تكلفة ستذهلك النتيجة - ثقفني

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