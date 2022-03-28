عمل موس برتقال بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وروعة

عمل موس برتقال ، من ألذ وأسهل وأشهي أنواع الحلى والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعه بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة أيضا، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، نظراً لاحتوائها على البرتقال المعروف بفوائده الكثيرة مثل الوقاية من نزلات البرد، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة التي تقدم للضيوف وفي المناسبات، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلوى الفول السوداني بالسمسم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل موس برتقال بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة لم تجربوها من قبل.

مكونات عمل موس برتقال

يتكون عمل موس برتقال من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الحليب (250 مل).

2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

ربع كوب من السكر.

نصف كوب من كريمة الخفق الباردة (125 مل).

ملعقة صغيرة من خلاصة البرتقال.

نصف ملعقة صغيرة من لون برتقالي غذائي.

للتزيين

ربع كوب من برتقال مقطع قطع صغيرة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل موس برتقال بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: