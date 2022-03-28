نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرنفل خلطة عراقيه مذهلة لازالة تسوس الأسنان والجير المتراكم في يومين فقط أفضل وصفة طبيعية لعلاج التسوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لازالة تسوس الأسنان، يبحث الكثيرون منا عن وصفة للتخلص من تسوس الأسنان حيث يعد من الأمراض الشائعة التي تصيب معظمنا بسبب الإهمال في تنظيف الأسنان والإكثار في تناول الحلوى، وفي هذا المقال نقدم بعض الوصفات التي تساعدك في التخلص من التسوس دون الحاجة للذهاب إلى طبيب.

استخدام الثوم للتخلص من تسوس الأسنان

يحتوي الثوم على عناصر طبيعية ومضادات البكتيريا الفموية التي تسبب تسوس الأسنان لذلك فهو يعتبر أحد العناصر الفعالة للقضاء على التسوس.

المكونات

● 1 ملعقة من الثوم المهروس.

● ملعقة من الملح.

● 1 ملعقة من الدقيق.

● القليل من الماء.

الطريقة

● يتم تقليب المكونات جيدا وتوضع على مكان التسوس لمدة 15 دقيقة.

● تكرر هذه العملية يوميا للقضاء على تسوس الأسنان.

استخدام الكركم للقضاء على تسوس الأسنان

يحتوي الكركم على مادة الكركمين والتي لها فاعلية كبيرة كمادة مضادة للأكسدة.

الطريقة

وضع الكركم على المكان المصاب بتسوس الأسنان يوميا لمدة عشر دقائق يخلصك من التسوس وقد يغنيك عن الذهاب لطبيب الأسنان.

القرنفل للتخلص من تسوس الأسنان

يحتوي القرنفل على مادة اليوجينول الذي يجعله مادة مسكنة بالإضافة إلى قدرته في التخلص من التسوس كما أنه مضاد للإلتهاب.

الطريقة

● ضعي مسحوق القرنفل على الأسنان المتضررة يوميا لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.

● يمكن أيضا المضمضة يوميا بمنقوع القرنفل ويكرر ذلك مرتين في اليوم.

العرقسوس لتسوس الأسنان

يستخدم العرقسوس فى التخلص من التسوس والذي به نسبة عالية من مضادات البكتيريا والذى يجعله أحد أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من تسوس الأسنان.

الطريقة

● ضع مسحوق العرقسوس على فرشاة الأسنان وقومي بتفريش الأسنان المصابة يوميا به للتخلص من التسوس

وينصح بالمداومة على غسيل الأسنان ثلاث مرات كل يوم وذلك للحفاظ عليها من الإصابة.

وصفة الثوم لعلاج تسوس الاسنان والجير المتراكم

كما نعلم أن للثوم العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا، ومن أكثر ما يقوم الثوم بفعله هو القضاء على التسوس نهائيا، كما أن يعتبر مسكن من الالم ويساعد في تقوية صحة اللثة.

تحضير الطريقة

اولا حضري 4 فصوص من الثوم المفروم، ثم ضيفي عليه حضير ربع ملعقة من الملح، امزجيهم جيدا ثم ضعي منهم على السن المصاب ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد جيدا، عليكي اتباع تلك الوصفة مرتين كل أسبوع للقضاء على التسوس.

وصفة باستخدام الليمون لإزالة جير الأسنان

مع وصفه الليمون المذهلة التي أثبتت فاعليتها علي إزاله الجير المتراكم في الأسنان بسهوله ومن أول استخدام، فقط كل ما عليكي هو أخذ ملعقة من عصير الليمون وضعيها فوق الفرشاة وقومي بغسل أسنانك جيدا، ثم اشطفيها وستلاحظين الفرق فورا، كما يمكن أضافه ربع ملعقة صغيرة من الملح على فرشه الأسنان وغسل أسنانك بهم لنتيجة أفضل احرصي على تكرار تلك العملية مرتين على الأقل من كل أسبوع.

وصفة الملح لازالة التسوس والجير

اصبحت وصفة الملح من أكثر الوصفات التي حققت نجاح كبير حيث يعمل الملح على ازالة الجير المتراكم بقوة ليجعل الاسنان نظيفة بياض لامعة.

فقط كل ماعليكي اخذ ملعقة صغيرة من الملح ثم ضعيها في فرشاة الاسنان مثل طريقة المعجون تماما وقومي بغسل اسنانك به جيدا من فوق إلى أسفل ثم اشطفي اسنانك بالماء، استمري على تكرار تلك الوصفة مرتين على الأقل من كل أسبوع لنتيجة مبهرة.

وصفة القرنفل للتخلص من الجير المتراكم على الاسنان

يعتبر القرنفل من أكثر الوصفات الطبيعية التي يتميز بالكثير من الفوائد سواء للشعر او البشرة أو للاسنان، حيث يساعد القرنفل على تخفيف الألم الاسنان وازالة الجير المتراكم والاصفرار، فعن طريق وضع حبة من القرنفل على السن أو الضرس النصاب لدقائق ستشعرين بالفرق بنفسك.

في حالة عدم تحمل الالم الناتج عن السن او الضرس المصاب، ينبغي التوحه لزيارة طبيب الأسنان لأن في تلك الحالة لن تقوم الوصفات بتسكين الالم الغير محتمل يكون تم وصول التسوس إلى العصب وينبغي في تلك الحالة اختيار حل من الاثنين سواءخلع الضرس او اللجوء الى حشو العصب الذي يتم على ثلاثة جلسات.