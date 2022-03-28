نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخر المطبخ السوري في سحور أول يوم رمضان كبد وقوانص وقلوب الدجاج المشوي على الفحم ألذ وأطيب من الحاتي السورى طعمها خرافة في المقال التالي

طريقة شوي كبد وقوانص الدجاج على الفحم بالطريقة السورية، تخطط الكثير من ربات البيوت لتجهيز ساندوتشات فاخرة يحبها الجميع على مائدة سحور أول يوم رمضان، الكثير و الكثير من الأفكار الجميلة لصنع أكلات لذيذة، من أجمل تلك الأفكار هي كبد وقوانص الدجاج المشوية على الفحم بالطريقة السورية، يمتاز المطبخ السوري حقآ بجودة المشويات التي يصنعها وشهرتها بين السوريين وغيرهم وخاصة السائحين الأجانب الذين يرغبون في تجربة الطعام السوري الشهير، لايوجد أفضل ولا أشهر من كبدو وقانص الدجاج المشوي على الفحم، حتى على مائدة إفطار أول يوم من أيام شهر رمضان المعظم تظل كيد وقوانص الدجاج المشوية على الفحم طبق جانبي مبهر، في هذا المقال نقدم الطريقة السورية لشوي كبد و وقوانص الدجاج على الفحم فتابعي معنا المكونات و المقادير وزن واحد كيلو جرام من كبد وقوانص وقلوب الدجاج

ربع معلقة شاي من البهارات البيضاء

ملىء نصف معلقة شاي من ملح الطعام

حجم من عصير الليمون ما يملأ نصف كوب ماء

ثلاثة معالق أرز من زيت الزيتون البكر النقي ويجب أن يكون نوع فاخر لأن له دور كبير في جودة المذاق

عدد عشرة من فصوص الثوم ويتم فرمهم جيدآ

نصف معلقة شاي من البهارات المشكلة خطوات طبخ وشوي كبد وقوانص وقلوب الدجاج على الفحم يجب شق قلوب الدجاج شقآ طوليآ وغلسها جيدآ من أي دماء متخثرة داخلها

يمكن الإبقاء على أحجام الكبد والقوانص أو تقطيعها إلى قطع كبيرة حسب الرغبة في شكل التقديم

يتم وضع الكبد و القوانص والقلوب في إناء وغسلهم كلهم بالملح والليمون و تركهم منقوعين لمدة ثلاثون دقيقة حتى تزول كل الروائح الغير مرغوب فيها

يتم تتبيل الكبد والقوانص والقلوب بملح الطعام والفلفل الأسود والثوم المفروم وعصير الليمون مع تقليب المكونات جيدآ لتمام الإمتزاج

ننتظر ستون دقيقة حتي تفعل التتبيلة فعلها

يتم تسكين الكبد والقوانص والقلوب في أسياخ الشوي إما مختلطين أو متداخلين حسب الرغبة في شكل وطريقة التقديم

يتم وضع أسياخ الشوي في الأماكن المخصصة لها على الشواية فوق الفحم مع تدويرها بإستمرار حتى النضج التام

يتم إفراغ الأسياخ في أطباق وتقديمها . . بالهناء والشفاء عمر شويل - جدة فخر المطبخ السوري في سحور أول يوم رمضان كبد وقوانص وقلوب الدجاج المشوي على الفحم ألذ وأطيب من الحاتي السورى طعمها خرافة - ثقفني

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