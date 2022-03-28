وصفة عمل الكنافة بالكريمة مثل المحلات بطعمها المميز

وصفة عمل الكنافة بالكريمة تعتبر الكنافة من اشهر الحلويات الشرقية والمتعارف عليها في البلاد العربية وأيضا بلاد الشام حيث تعد من الحلويات الشهية في العالم واشهر أطباق الحلويات، حيث أنها محببة ومفضلة لدى كل من الكبار والصغار وذلك لطعمها المميز وحشواتها المختلفة، حيث يمكن حشوها بالكريمة أو المكسرات أو القشطة، حيث أن كل حشو له طعمة الخاص الذي يجعل طعم الكنافة له مذاق مميز وشهى، حيث أنه يكثر صنعها في شهر رمضان المبارك، حيث تقدمها كل سيدة على سفرتها بشكال وحشوات مختلفة ومتنوعة، حيث يمكن تحضيرها بالمنزل بمنتهى السهولة وذلك لان مكوناتها بسيطة ولا تأخذ وقت ولا مجهود، حيث يمكن صنعها مثل المحلات وذلك بتطبيق المكونات وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تحصلي على ألذ وأشهي كنافة بمذاق مميز ولذيذ كما يمكن التعرف على طريقة البسبوسة بالقشطة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن وصفة عمل الكنافة بالكريمة.

وصفة عمل الكنافة بالكريمة

المكونات

مكونات الكنافة

1/2 كيلو من الكنافة.

1 كوب من السكر المطحون ناعما.

1 كوب من السمنة الذائبة.

مكونات الشربات

1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مكونات الكريمة

2 كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيلا.

سكر مطحون ناعم.

فستق حلبي مقطع للزينة حسب الرغبة.

طريقة تحضير الشربات

يتم وضع الماء والسكر على النار وتركهم حتى الغليان.

القيام بتحريك خليط الماء والسكر وإضافة عصير الليمون وتركه حتى يتماسك ثم نرفعه عن النار حتى يبرد.

طريقة تحضير الكريمة

القيام بوضع الحليب والنشا والسكر البودرة والفانيلا في حله وتحريكه جيدا بمضرب يدوى حتى يذوب النشا.

يتم وضع الخليط على نار متوسطة الحرارة وتحريكه بشكل مستمر حتى لا يتشكل تكتلات ونستمر في التقليب حتى يصبح الخليط غليظا.

القيام برفع الحلة عن النار وترك الخليط حتى يبرد.

طريقة تحضير الكنافة