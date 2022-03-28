بكيلو دقيق فطائر القرص طرية فطيرة بعجينة اللبن الرائب طرية بمكونات إقتصادية، تعتبر الفطائر والمعجنات من أكثر ما يتم تناوله في الصباح أو ما بين الوجبات فهم من اكلات سريعة ولذيذة وصحية أيضا يمكن أن تعد فطيرة القرص بالمنزل من دون مكونات معقدة أو طريقة صعبة تحتاج منك الكثير من الوقت أو الجهد، على العكس فهي بعجينة قطنية من مكونات بسيطة ستجعلك تعدين أشهى أنواع القرص الفلاحي فطائر الأكثر انتشارا ما بين الكبار والصغار وتملأ المنزل برائحة المخبوزات الشهية، عبر موقعنا سنعطيك أبسط طريقة لعمل القرص الفلاحي ذات لون ذهبي من خارج وطرية وهشة من داخل يمكنك أن تحشيها بالتمر معجون ناعم أو بالسكر أو سادة من دون حشو لمن يرغب في تناولها مع كوب من الشاي كلها قرص لها طعم لذيذ شهي فتابعوا معنا.

فطيرة القرص الطرية بكيلو دقيق مكونات إقتصادية

سنجهز في تلك الوصفة الإقتصادية القرص بمكونات تجعلك تعدي بكيلو دقيق كمية كبيرة من القرص مع إضافة لها اللبن الرائب أو الحليب الرائب لأنه السر في نعومة قوام القرص سواء كانت سادة أو محشوة.

مكونات القرص الفلاحي بالطعم الأصلي باللبن الرائب

نحتاج إلى كيلو من دقيق مخبوزات. ربع كيلو من سمن بلدي 250 جرام أو يمكن استخدام ربع كيلو زبدة بلدي. كوب زيت واحد. نصف كوب سمسم محمص. عدد 2 ملعقة كبيرة من خميرة فورية حبيبات. عدد 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض. كوب حليب رائب لابد من أن يكون لبن رائب. كوب من السمسم المحمص لتزيين الوجه.

تحضير فطائر القرص الطرية الفلاحي بوصفة باللبن الرائب

في وعاء عميق على النار نضع سمنة أو زبدة وتقلب حتى تذوب السمنة تماما ثم يضاف عليها الزيت وتقلب كل من سمن مع زيت وننخل الدقيق في وعاء جانبي ويضاف عليه مباشرة السمن ساخن مع زيت ولكن بالتدريج.

في وعاء نضع اللبن الرائب وعليه نضع الخميرة مع السكر وتقلب مع بعضها البعض ويترك مزيج الخميرة في وعاء جانبي.

نحضر مزيج دقيق مع سمنة نضيف عليه السمسم وتخلط وبعد أن تتفاعل الخميرة تضاف على خليط دقيق بالتدريج مع تقليب وتعجن حتى تكون عجينة متماسكة وتكون ناعمة القوام، تغطى في مكان دافئ لتختمر.

نقوم يتشكل العجينة على شكل أقراص وترص تلك الأقراص على صينية وتغطى وتترك جانبا لتختمر للمرة الثانية لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل أن تدخل الفرن.

ثم يسخن الفرن على حرارة متوسطة وبعد أن يسخن أدخلي الصينية الفرن لمدة ربع ساعة ويكون بذلك فطائر القرص قد نضجت وأخذت لون ذهبي جميل طرية ناصعة البياض من داخل.

نصف كيلو دقيق فطائر قرص العجوة

القرص بالعجوة من أحلى وألذ المخبوزات والتي لها رائحة تفوح من الأفران عند تسويتها وخصوصا أن رائحتها تجذب الأطفال وتجعلهم يتناولونها بكثرة لمذاقها أيضاً الرائع، والقرص منذ القدم من أشهر معجنات والمخبوزات المصرية، ويكون لها طعم لذيذ يمكن أن يتناولها في الإفطار أو العشاء بجانب كوب الشاي التي لها قيمة غذائية عالية لأننا سنعد في تلك الوصفة قرص بحشو التمر العجوة المطحونة والتي لها قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على اللبن الرائب والسمن أو الزبدة، كما أن مكونات القرص بسيطة متوفرة في كل منزل سريع التحضير.