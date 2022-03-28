نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لخروج حشوة المحاشي أثناء الطهي.. استخدمي هذه الحيلة واستمتعي بالنتيجة. في المقال التالي

المحشي من أشهى الأطباق ولا يمكن الاستغناء عن في العزومات فهو أكلة شعبية مصرية اخترعها المصريون و تختلف طريقة تحضيره من شخص لآخر، ويوجد أنواع عديدة من المحاشي مثل محشي الكرنب و محشي ورق العنب وأيضا محشي الكوس و الباذنجان و الفلفل؛ وسوف نعرض لكم في مقالنا هذا اسهل طريقة لتحضير المحشي. كيفية تحضير محشي الكرنب بطريقة سهلة و بسيطة :- نقوم بتقطيع أوراق الكرنب إلى قطع متساوية و صغيرة الحجم.

ثم نقوم بوضع أوراق الكرنب المقطعة قطع صغيرة في إناء على النار به ماء مغلية بالإضافة إلى رشة ملح و رشة كمون.

نقوم بتصفية الأوراق جيدا بعد سلقها و تجفيفها من الماء.

نقوم بتقطيع ثلاث بصلات متوسطة الحجم إلى مكعبات صغيرة جدا.

نقوم بوضع البصل في إناء مناسب على النار ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق من الذبده أو السمنة ثم نقوم بالتقليب المستمر حتي تتحول لون البصلة إلى اللون الأحمر.

نقوم بوضع صلصة الطماطم إلى البصل و تقليبهم جيدا ثم نقوم بوضع طماطم مقطعة مكعبات صغيرة و شبت و بقدونس و فلفل شرائح.

ثم نقوم بوضع الملح و التوابل مثل فلفل أسود و زعتر و ال٧بهارات و الكمون و الثوم البودر و البصل البودر و البابريكا.

ثم بعد ذلك نخلط الرز بهذا الخليط جيدا.

نقوم بحشي الكرنب بهذا المكونات بوضع كمية صغيرة من الرز في ورق الكرنب حتى لا يخرج من الورق أثناء عملية الطهي. كيفية تحضير محشي الكوسة بطريقة بسيطة :- أولا نقوم بتقوير الكوسة بطريقة صحيحة باستخدام أداة مناسبة.

نقوم بحشو الكوسة بخلطة الرز الذى قمنا بشرحها في الأعلى.

يجب وقع كميات مناسبة في الكوسة لتجنب أي أخطاء أثناء عملية الطهي.

ثم نقوم بوضعها في إناء مناسب و وضع كمية مناسبة من الشوربة لتسويتها. عمر شويل - جدة وداعا لخروج حشوة المحاشي أثناء الطهي.. استخدمي هذه الحيلة واستمتعي بالنتيجة. - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وداعا لخروج حشوة المحاشي أثناء الطهي.. استخدمي هذه الحيلة واستمتعي بالنتيجة. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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