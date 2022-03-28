الطعام المعجزة الذي حير الطب الحديث يغذي المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوى الذاكرة خلال وقت قصير جدا احرصوا على تناوله

الطعام المعجزة الذي حير الطب الحديث هذا ما نتحدث عنه اليوم من خلال هذا المقال، وعندما يقصر المخ عن أداء وظائفه فقد لا يوجد علاجا يحسن من أدائه مرة أخرى، ولكن قد يوجد بعض الأغذية التي تحتوي على أوميجا 3، وهذا قد يساعد في تنشيط المخ مرة أخرى؛ حيث أن المخ قد يتأثر بأسلوب الحياة من قلق وتوتر وخاصة كبار السن، كما أنه يوجد الكثير من الخضروات والفاكهة التي جعلها الله سبحانه وتعالى غذاء للمخ، ويعمل هذا الغذاء على تقوية الذاكرة في وقت قصير جدا؛ فينصح بتناوله لتقوية الذاكرة وصحة المخ.

زيت الزيتون غذاء المخ

قامت عدة دراسات بالبحث عن ما يعوض المخ عن تأخره وتقوية الذاكرة بدلا من تناول الأدوية، فوجدوا أن الفيتامينات والدهون هم العلاج الأنسب الذي يفيد المخ ويقوى الذاكرة، ومن بين هذه الأطعمة وجد أن زيت الزيتون قادر على تحسين الذاكرة وذلك لأنه يحتوي على دهون مشبعة كما أنه يعتبر مضاد للأكسدة، وذلك من خلال ما يلي: