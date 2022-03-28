نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة كرات البسبوسة و عملها بكل سهولة خطوة بخطوة للحصول على مذاق رائع. في المقال التالي
كرات البسبوسة من الحلويات الشهية التى يحبها الجميع الأشخاص صغار و كبار كما أنها من الأطباء التى تحضر بطريقة مستمرة جميع أيام شهر رمضان الكريم لسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ وتوافر مكوناتها في جميع المنازل؛ وسوف نعرض لكم في مقالنا هذا أسهل طريقة لتحضير كرات البسبوسة بمكونات اقتصادية في كل منزل.
كيفية تحضير كرات البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة :-
لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى بعض المكونات و هي :
- نصف كيلو من البسبوسة المعلبة أو من السميد
- كوب من الزبادي ويفضل بنكهة مثل الفراولة لأنها تعطي طعم ورائحة طيبة و مميزة.
- نصف كوب من السكر.
- رشة فانيليا.
- 4 ملاعق من الزبدة اللينة.
- ملعقة من مسحوق البيكينج بودر.
طريقة تحضير كرات البسبوسة :-
للحصول على أفضل نتيجة يجب إتباع الخطوات التالية :
- أولا نقوم بإحضار وعاء مناسب لوضع المكونات به.
- نقوم بتفريغ كيس البسبوسة أو السميد داخل الإناء.
- نقوم بوضع الزبدة على محتوى السميد و نقوم بالتقليب جيدا لمدة 3 دقائق تقريبا حتي نتأكد من دمج السميد مع الزبدة.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الزبادي مع الخليط و إضافة السكر و البيكنج بودر و الفانيليا و نقوم بالتقليب المستمر حتى نحصل على
- القوام المطلوب و يمكن إضافة القليل من قطرات اللبن إذا احتاجت العجينة.
- ثم بعد ذلك يجب توافر قوالب سيليكون على شكل دوائر صغيره ثم نقوم بوضع كرات البسبوسة فيه.
- يجب دهن القوالب جيدا قبل وضع البسبوسة به.
- نقوم بتسخين الفرن و وقع القوالب بها على درجة حرارة 180 .
- يجب ملاحظة البسبوسة كل بضعة دقائق لنحصل على اللون المطلوب.
- قد تستغرق وقت من ربع ساعة إلى ثلث ساعة فقط.
- ثم بعد ذلك يجب وضعها في الشراب فوراً و هي ساخنة.
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