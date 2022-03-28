طريقة كرات البسبوسة و عملها بكل سهولة خطوة بخطوة للحصول على مذاق رائع.

كرات البسبوسة من الحلويات الشهية التى يحبها الجميع الأشخاص صغار و كبار كما أنها من الأطباء التى تحضر بطريقة مستمرة جميع أيام شهر رمضان الكريم لسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ وتوافر مكوناتها في جميع المنازل؛ وسوف نعرض لكم في مقالنا هذا أسهل طريقة لتحضير كرات البسبوسة بمكونات اقتصادية في كل منزل.

كيفية تحضير كرات البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة :-

لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى بعض المكونات و هي :

نصف كيلو من البسبوسة المعلبة أو من السميد

كوب من الزبادي ويفضل بنكهة مثل الفراولة لأنها تعطي طعم ورائحة طيبة و مميزة.

نصف كوب من السكر.

رشة فانيليا.

4 ملاعق من الزبدة اللينة.

ملعقة من مسحوق البيكينج بودر.

طريقة تحضير كرات البسبوسة :-

للحصول على أفضل نتيجة يجب إتباع الخطوات التالية :