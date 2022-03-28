نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل ثومية الشاورمة السورية في البيت أحسن وألذ من أشهر المطاعم بأقل مكونات و أرخص تكلفة في المقال التالي

طريقة عمل ثومية الشاورما، من ألذ وأطيب الأكلات التي يطلبها الناس وقت خروجهم للتنزه هو ساندوتش الشاورمة، الطبق الجانبي لساندوتش الشاورمة هو طيق الثومية، إضافة الثومية إلى ساندوتش الشاورمة يضفي مذاق رائعآ لا يوصف، إن الثومية كطبق جانبي إلى كثير من الأكلات تضفي له مذاقآ خاصآ مميزآ، يمكن إضافة الثومية إلى الطعام وذلك بفردها فوق الطعام أو وضع الثومية في طبق وغمس الطعام فيها قبل أكله، ولكن لا ينصح بالإسراف في أكل الثومية لمرضى المعدة وخاصة المصابون بإلتهابات المعدة وذلك لإحتواء الثومية على حمض الخل والثوم وهما يزيدان إلتهابات المعدة حال وجودها إضافة أنهما ثقيلان على المعدة الحساسة والضعيفة، في هذا المقال نقدم أسهل وأسرع طريقة لعمل الثومية في البيت مكونات ومقادير عمل الثومية في البيت عدد إثنين فص من الثوم المفروم في المفرمة

حجم من زيت الذرة ما يملأ من ثلاثة أرباع كوب ماء إلى كوب ماء كامل

ملىء ملعقة شاي من الخل

مقدار من الملح قدر ربع ملعقة شاي

عدد إثنين بيضة ويفضل البيض البلدي من المزرعة ويتم فصل البياض عن الصفار وإبعاد الصفار و إستخدام البياض خطوات عمل الثومية في البيت بأسهل طريقة يتم تجهيز إناء عميق

نضع داخل الإناء ما سبق وتم تحضيره من كميات من بياض البيض والملح والثوم

يتم تلقيب المكونات جيدآ حتي يتوزع الملح بشكل منتظم داخل بياض البيض وكذلك الثوم المفروم

يتم صب المزيج داخل كأس الخلاط

يتم تشغيل موتور الخلاط على أقل سرعة

يتم مراقبة تغير المزيج إلى خليط متجانس لا تظهر مكوناته للعين المجردة

عند ظهور خليط متجانس يتم فتح غطاء الكأس وصب ما سبق تحضيره من زيت الذرة الفاخر

يتم صب زيت الذرة الفاخر ببطء شديد ويكون على صورة كميات صغيرة وأحجام قليلة ثم الإنتظار حتى تختلط بباقي المكونات داخل كأس الخلاط

يتم تكرار الخطوة الأخير ببطء وذلك حتى تنفذ كل الكمية التي شبق وتم تجهيزها من زيت الذرة الفاخر

يتم إفراغ الخليط من كأس الخلاط في طبق للتقديم عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لعمل ثومية الشاورمة السورية في البيت أحسن وألذ من أشهر المطاعم بأقل مكونات و أرخص تكلفة - ثقفني

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