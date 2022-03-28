نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لفشل الكيك .. مكون سري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك ابدا.. جربيه ولن تندمي ؟ في المقال التالي

الكيك من الوجبات السريعة و سهلة و يحبها جميع الأشخاص كبار أو صغار لأن طعمها لذيذ و يمكن تناولها كنوع من أنواع التحلية بعد الأكل أو يمكن تناولها في الصباح مع الفطار فهي خفيفة على المعدة، ويختلف كل شخص عن الآخر في طريقة تحضيرها و لكن وجدنا لكم السر في جعلها طرية و هشة و سوف نعرضها لكم في مقالنا هذا. كيفية تحضير كيكة هشة وطرية :- لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى المكونات الآتية :

المكونات :- عدد اثنين كوب من الدقيق.

عدد اثنين من ملاعق النشا.

عدد كيس من البيكنج بودر.

عدد كوب واحد من السكر.

عدد كوب واحد من عصير البرتقال.

عدد كوب واحد من الزيت أو الزبدة.

عدد ملعقة واحدة كبيرة من الخل.

رشة فانيليا.

عدد 4 بيضات.

رشة من الملح. طريقة التحضير :- لتحقيق أفضل نتيجة يجب إتباع الخطوات التالية : أولا نقوم بإحضار وعاء مناسب و وضع به البيض و الفانيليا.

نقوم بإحضار المضرب الكهربي و دمج البيض جيدا حتى يصير لونه ابيض فاتح.

نقوم بوضع السكر على البيض و دمجهم جيدا عن طريق المضرب الكهربائي.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع عصير البرتقال والزيت إلى الخليط و ندمجهم جيدا.

ثم نضع الى ذلك الخليط ملعقة الخل و تشغيل المضرب الكهربائي لمدة عشرة دقائق حتى نتأكد من دمج الخليط جيدا.

نقوم بنخل الدقيق و نضيف عليه النشا و البيكنج بودر و رشة الملح ثم نقوم بتقليبه كثيراً حتى نتأكد من دمج كل المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الدقيق والمكونات التي تم خلطها معه إلى الخليط الآخر و عجنهم بطريقة صحيحة حتى نحصل على القوام المطلوب.

نقوم بوضع الخليط في صينية مدهونة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعهم فى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة. عمر شويل - جدة وداعاً لفشل الكيك .. مكون سري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك ابدا.. جربيه ولن تندمي ؟ - ثقفني

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