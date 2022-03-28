أفضل طريقة لعمل البفتيك في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة

طريقة عمل البفتيك المقلي، البفتيك له اسم آخر وهو شائع جداً بين الناس وهو الستيك، وهو أحد أطباق اللحم المشهورة والمنتشرة بشكل كبير حول العالم، وخاصة في العديد من الدول الأوروبية، ويتم تقديم هذا النوع بكثرة في المطاعم، ويمكن إعداده بسهولة في المنزل وباستخدام أي نوع من اللحوم، كما يمكن تحضيره مقلي أو مشوي حسب الرغبة، ولأن النساء تحب أن تطهي اللحوم بطريقة مختلفة لأسرتها سوف نعرض عليكم طريقة عمل البفتيك بخطوات بسيطة.

طريقة عمل البفتيك المقلي

طبق البفتيك واحد من أفضل الأكلات المشهورة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، يفضل العديد شراؤه جاهزاً ولكن ربه المنزل تفننت في تحضيره بطريقة سهلة مثل الجاهز تماماً، إليكم المكونات وخطوات التحضير.

المكونات

كيلو ستيك لحم بقري.

بصلة كبيرة مبشورة.

فصان ثوم مهروس.

مقدار نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة قرفه.

مقدار نصف ملعقه كمون.

ربع ملعقة فلفل أسود.

كوب طحين.

أربع بيضات مخفوقة مضاف لها ملعقة فلفل أسود وملعقة ملح.

كوب بقسماط يقلب معه ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

قلبي الملح والقرفة والبصل والفلفل الأسود والكمون والثوم في وعاء.

ضعي شرائح البفتيك في التتبيلة على الأقل ساعة، لكي تتشرب التتبيلة.

ثم ضعي البفتيك في طبق الدقيق ثم في طبق البيض المخفوق ثم ضعيها في البقسماط.

ضعي زيت القلي في مقلاة على النار حتي يصبح ساخن، قلبي قطع البفتيك من وقت لآخر حتي يصبح لونه ذهبي.

قدمي البفتيك مع الخبز والسلطة والمخللات المشكلة والبطاطس المقلية.

طريقة عمل بفتيك البانية

المكونات

ربع كيلو لحم بفتيك.

حبة بصل مفروم.

ملعقة صغيرة خل.

رشه فلفل أسود.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

بيض مخفوق مع رشه الفلفل الأسود.

كوب بقسماط.

نصف كوب زيت للقلي.

خمس ملاعق عصير ليمون.

إكليل الجبل مطحون.

حبهان .

طريقة التحضير

ضعي الثوم والخل والبصل والفلفل الأسود وعصير الليمون وحب الهيل وإكليل الجبل، وضعي بهم قطع اللحمة واتركيهم لمدة ساعتين.

ثم ضعي البفتيك في في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

ضعي قطع البفتيك في الثلاجة ربع ساعة، ثم تحميرها في زيت ساخن حتي يصبح لونها ذهبي.

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