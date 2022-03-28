اصنعي بنفسك بخاخ إكليل الجبل والقرنفل السحري لتطويل وتنعيم الشعر

بخاخ إكليل الجبل والقرنفل ، من المستحضرات الطبيعية المفيدة لصحة الشعر، فهو يعمل بشكل رائع في فرد الشعر المجعد والخشن، ويساعد على تنعيمه ويجعله أكثر نعومة وللمعان، كما يساعد على نمو الشعر بشكل أفضل ويحمي الشعر من التقصف ويعطيه بريقاً ويجعله انسيابي وناعم، وطريقة استخدامه على الشعر سهلة وبسيطة، وهو أمن تماماً عن الشعر ولا يسبب أضرار جانبية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بخاخ إكليل الجبل والقرنفل الرهيب لفرد وتنعيم الشعر المجعد وزيادة كثافته بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات بخاخ إكليل الجبل والقرنفل السحري

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

بصلة صغيرة الحجم.

ثلاث فصوص ثوم.

٢ كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بخاخ إكليل الجبل والقرنفل السحري لتطويل الشعر وتنعيمه بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، ثم نقوم بإضافة القرنفل، وإكليل الجبل، والبصل، والثوم ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة لمدة ربع ساعة كاملة حتى يغلي جيداً. بعد مرور الوقت المحدد نرفع الإناء من على النار ونضع جانباً حتى يبرد تماماً. نصفي الخليط جيداً ثم نأخذ الماء المصفاه ونضيف إليه زيت الزيتون، وزيت الخروع ونقلب الخليط جيداً. ثم نحضر علبة بخاخ فارغة ونقوم بغسلها جيداً، ثم نصب الخليط داخل البخاخ ونغلقه جيداً. نضع البخاخ في درجة الحرارة الغرفة لمدة ساعة كاملة حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. نقوم برش الشعر كل يوم بالخليط مع مراعاة عدم غسل الشعر بشكل يوم. يفضل استخدام الخلطة كل يوم على الشعر حتى نجعل الشعر ينمو بشكل أفضل.

فوائد إكليل الجبل والقرنفل للشعر

يحتوي على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-