طريقة عمل الزبادي البيتي الاقتصادي للسحور في رمضان

طريقة عمل الزبادي، من ضمن حملت دبري ووفري في تحضيرات رمضان نقدم لكي سيدتي خطوات تحضير الزبادي الاقتصادي بطريقة صحية ومضمونة لكي ولأسرتك، حيث يعتبر الزبادي في سحور رمضان من المسلسلات التي لا يمكن الاستغناء عنها منذ أمد بعيد، كما أن الأطباء وعلماء التغذية يؤكدون أن تناول الزبادي يوميا في السطور يخفف من ارتجاع المريء والإحساس بالحموضة، ولاسيما الارتواء وعدم الشعور بالعطش، كما أن الحليب المستخدم في عمل الزبادي من يحتوي على العناصر الغذائية والمعادن اللازمة للجسم، ولمعرفة خطوات وطريقة عمل الزبادي لا بد من الاستمرار في القراءة حتى النهاية.

مكونات عمل الزبادي

تكفي هذه المقادير لإعداد عشر أكواب حجم وسط من الزبادي الصحي.

كيلو لبن طازج.

ملعقة كبيرة لبن بودر “اختياري”.

علبة زبادي جاهزة كبيرة.

طريقة عمل الزبادي

نضع كيلو اللبن في حلة على النار كي يغلي، ثم نهدئ النار ونترك الحليب يغلي لمدة عشر دقائق.

نترك اللبن ليبرد تمام، بحيث يكون دافئ قليلا، نضع كوب الزبادي مع اللبن ونقلبهم بمضرب يدوي أو نضع المكونات في الخلط لمنع تكون التكلان.

يتم صب الزبادي في أكواب أو طواجن صغيرة ويتم وضعهم في صينية ويتم غلي كمية وفيرة من الماء وتصب حول الأكواب في الصينية.

ثم نشعل الفرن على نار عالية وندخلها لمدة خمس دقائق، ثم نطفي الفرن ونضع الصينية الموجود به الزبادي لمدة ليلة كاملة.

نخرج أكواب الزبادي من الفرن ونضعها في الثلاجة ويتم تناولها باردة بالهنا والشفاء.

ملاحظات هامة لإعداد الزبادي