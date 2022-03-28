حلوى سهلة واقتصادية بأربع مكونات بدون فرن وبدون سكر وبمذاق روعة ومميز

حلوى سهلة واقتصادية ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلوى السميد، وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والمميز مع جميع أفراد الأسرة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى سهلة واقتصادية بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل، وبأقل تكلفة.

مكونات حلوى سهلة واقتصادية

تتكون حلوى سهلة واقتصادية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

350 جم من البسكويت السادة.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

200 مل من الحليب.

للتزيين

شوكولاتة (اختياري).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوي سهلة واقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها البسكويت السادة ونطحنه ناعم جداَ.

ثم نضع البسكويت المطحون في وعاء عميق، ثم نضيف إليه الكاكاو ونخلطهم جيدا بالملعقة.

ثم نضيف الحليب بالتدريج ونخلط جيدا باليد حتى نحصل على عجينة.

بعد ذلك نضع العجينة في ورقة زبدة ونلفها رول ونغلق الرول من الطرفين.

ثم نضع الرول في الثلاجة ونتركه لمدة ساعتين لكي يتماسك.

ثم نخرج الرول من الثلاجة.

بعد ذلك نزيل ورقة الزبدة من رول الحلوى، ثم نقطعها بالسكينة شرائح.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه مكعبات الشوكولاتة وملعقة كبيرة من الزيت.

ثم نضع الوعاء على حمام مائي ونقلب بالملعقة باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة.

بعد ذلك نغمس نصف شرائح الحلوى في الشوكولاتة المذابة.

ثم نقدم الحلوى في طبق التقديم مع فنجان من القهوة.

وبالهنا والشفا.

فوائد الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على فوائد عديدة وهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: