نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعا للشعر القصير وتعرفي علي الوصفات الطبيعية الهندية لتطويل الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتمتع النساء الهنديات بالشعر الكثيف الطويل، مما جعل العديد من النساء في بلاد العالم تبحث عن السر وراء هذا الشعر الطويل، تستخدم النساء في الهند وصفات طبيعية مليئة بالفيتامينات التي تغذي بصيلات الشعر، كما تهتم الهنديات بشعرهم دائما، الهند من البلاد التي يوجد فيها نباتات عشبية كثيرة لها فوائد عدة مما تتيح لهم عمل الكثير من الوصفات التي يبحث عنها الكثير، كما يجب عمل الماسكات للشعر وعمل حمام كريم مرة في نهاية الأسبوع، فمشكلة الشعر القصير يعاني منها عدد كبير من النساء حول العالم.

وصفة الزبادي وبياض البيض

يعمل بياض البيض محل البروتين حيث يقوم بتعليم الشعر وفرده كما يغذي فروة الشعر ويساعد في كول الشعر خاصا عند إضافة الزبادي له.

المكونات وطريقة الاستخدام

بياض بيضتين ونقوم لخفقهم جيدا حتى يصير أبيض اللون وهاش.

نضع كوب من الزبادي ثم نخلطها جيدا وبعدها نضع ملعقة من العسل.

نقوم بغسل الشعر وتجفيفi ويجب أن يكون الشعر مبلل قليلا.

نضع الخليط على الشعر ونفرده جيدا على فروة الرأس.

نتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر جيدا بماء فاتر.

وصفة الحنة والشاي الاخضر

يستخدم الشاي الأخضر بكثرة في الهند لتقوية الشعر من الجذور حيث يوجد فيتامينات هامة للشعر كما يعطي الشعر لمعان، والحنه من الأشياء الطبيعية التي تطول الشعر كما تعطى لون مميز للشعر.

مكونات الوصفة وكيفية استخدامها

كوب من الحناء

نصف كوب من الشاي الأخضر.

ماء ساخن.

نقوم بوضع الشاي الأخضر في ماء ساخن ويوضع علي النار حتي الغليان ثم نقوم بتصفية.

نأخذ الماء لعجن الحناء ثم نتركها ساعة قبل الاستخدام.

نضعها على الشعر جيدا وبعد مرور ثلاث ساعات نقوم بغسل الشعر جيدا.

وصفة الثوم وزيت الزيتون

الثوم يقوم لانبات الشعر وزيت الزيتون مهم جدا حيث هو واحد من أقوى مضادات الأكسدة الموجودة وعند خلطهم معا مع إضافة عسل يطول الشعر في فترة قصيرة مع مواظبة الاستخدام.

مكونات الوصفة وطريقة استخدامها على الشعر: