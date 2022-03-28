خلطة الفازلين لتطويل الشعر وإنبات الفراغات تجعله ينمو سريعا مثل الهنود، الفازلين يعمل على تطويل الشعر كما يساعد على إنبات الفراغات بسرعة شديدة، تعتمد الخلطة على نوع أساسي وهو الفازلين الطبيعي نظرًا لأنه مكون من مواد طبيعية لا تسبب أي أضرار للشعر أو للجلد، الفازلين من المرطبات الطبيعية ذات الاستخدامات المتعددة حيث يمكن استخدامه على الجلد لكي يصبح الجلد ناعم ورطب خاصة على اليدين وبشرة الوجه فهو يعمل على تفتيح لون البشرة، يتوافر الفازلين في الصيدليات بأسعار زهيدة جدًا أي أنه من المرطبات الغير مكلفة.

خلطة الفازلين لتطويل الشعر وإنبات الفراغات

تعتبر خلطة الفازلين من الطرق الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في الحفاظ على الشعر وتحد من تساقط الشعر.

وتعمل علي تكثيف الشعر في المناطق التي يقل الشعر فيها.

خلطة الفازلين تتكون من بعض المكونات مثل (كمية من الفازلين المتاح في الصيدليات (نصف كوب)، 2 طبق مختلف الحجم (واحد كبير والآخر صغير)، ماء ساخن جدًا).

طريقة عمل خلطة الفازلين

يتم عمل الخلطة بطريقة بسيطة للغاية وفي أقل وقت حيث يتم عمل الآتي:

يتم إضافة الماء المغلي في الطبق ذات الحجم الكبير.

يضاف الفازلين في الطبق الثاني ذات الحجم الصغير.

يتم رفع الطبق الصغير الذي يحتوي على الفازلين ووضعه في الطبق الكبير الذي يوجد به الماء المغلي.

يتم إذابة الفازلين عن طريق تقليبه بملعقة بعد وضعه في حمام الماء المغلي، يجب الحذر من وصول الماء للفازلين حتى لا يفسد.

بعد إذابة الفازلين سوف يتحول إلى سائل يشبه الزيت في هذه الحالة يتم أخذ كمية منه ويدلك الشعر بها بداية من جلد الرأس وحتى الأطراف.

يظل الفازلين على الشعر لمدة 60 دقيقة ولكن يجب تغطية الرأس.

بعد ساعة يغسل الشعر باستخدام الشامبو، وللحفاظ على صحة الشعر يجب استعمال الخلطة أكثر من مرة في الأسبوع.

أهمية الفازلين للشعر

للفازلين أهمية كبيرة بالنسبة للشعر حيث يظهر تأثيره في الآتي: