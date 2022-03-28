نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والكاكاو الحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والكاكاو للحصول على لون بني من الطرق التي ازداد مؤخرا البحث عن مكوناتها المضافة على مكوني النسكافيه والكاكاو للاستمتاع بأفضل تركيبة متميزة سهلة التطبيق على الشعر ومن الممكن أن تستعيني بها للحصول على الشعر باللون المميز والخالي تماما من العديد من العيوب والتي من بينها التقصف والمظهر الغير لامع، وفيما يأتي من تلك السطور المقبلة نعرض لك كل المكونات الخاصة بالمقدار بالكامل مع توضيح أهم الخطوات الأساسية والتي تيسر من عمل خليط النسكافيه المميز لصبغ الشعر، مع توضيح أهم ما يمكن أن تستفيدي منه بعد التطبيق لتلك التركيبة الطبيعية المتميزة على خصلات الشعر.

طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والكاكاو للحصول على لون بني

الشعر من الممكن أن يتم صبغه بشكل طبيعي إذا ما تم استعمال مكونات بسيطة مع مكون النسكافيه ومكون الكاكاو حيث تمتلك تلك التركيبة الفائدة الملحوظة لصبغ الشعر باستعمال المكونين السابقين مع بعض المكونات الأخرى وبمنتهى الأمان، وبالاعتماد على تلك التركيبة الصابغة للشعر تتمتعي بأفضل لون للشعر بدرجة البني بدون أي صبغات غير طبيعية، وإليك أهم المكونات المستخدمة في تلك الوصفة.

مكونات خليط النسكافيه الصابغ للشعر

من الممكن أن تقومي بصبغ الشعر بهذه التركيبة وباستعمال المكونات الآتية للحصول على أفضل تأثير من الخليط على خصل الشعر ومن الممكن أن تستعمل تلك المقادير بالكميات الآتية:

ملعقة من النسكافيه.

ملعقة من النشا.

ملعقة من مكون الكاكاو الخام.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير للوصفة

يتم الإعداد لتلك التركيبة عن طريق الاستعانة بالمكونات البسيطة السابقة، ومن خلال الخلط للمكونات وإذابة جل الصبار باستعمال الحمام المائي أو وضعه للحظات بالميكرو ويف وخلطه مع النشا والنسكافيه ومكون الكاكاو نحصل على تركيبة ناعمة يتم تخفيفها بزيت الزيتون، والتقليب المستمر، ومن الممكن بعدها إضافة عصير الليمون مع الكركم والتقليب حتى تحصلي على خليط متجانس، والتطبيق للخليط مدة ربع ساعة على الشعر وبعدها يغسل بماء فاتر مع غسول بتركيبة طبيعية.