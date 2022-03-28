أسهل طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل بكل أسرارها

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل الاصليه فهي من الأكلات الشهية اللذيذة التي يمكن تقديمه في العزومات كما يمكن أيضا اعدادها في المناسبات، ولا يستطيع احد مقاومة طعمه الشهي وفوائده المتعددة وهو يحتوي علي نسبة كبيرة من البروتينات والآن سنتعرف اسهل طريقة تستطيع من خلالها أى سيدة أن تقوم بعمل صنية المكرونة بالبشاميل اللذيذ.

المكونات

2 بصل متوسط الحجم

2 ملعقة كبيرة زيت

500 جرام لحمة مفرومة

1 جزرة

2 فلفل رومي اخضر

2 ثوم

حزمة صغيرة بقدونس

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة سبع بهارات

رشة هيل وقرفة

2 طماطم مبشورة

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 كوب ماء

500 جرام مكرونة

5 ملعقة كبيرة زبدة

5 ملعقة كبيرة دقيق

1 ونصف لتر حليب

ملح ورشة فلفل اسود

نصف كوب حليب لتتبيل المكرونة مع البشاميل

ملعقة صغيرة زبدة لدهن الوجه

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

اولا نفرم 2 بصل ناعم متوسط الحجم و نحضر طاسة ونضع فيه ملعقتين كبار من الزيت ننزل البصل ونقلبهم دقيقه و 500 جرام لحمه مفرومه نقلي اللحمه الي ان يجف ماءها في هذا الوقت نجهز باقي المكونات وبعد ذلك نبشر جزر صغير الحجم في المفرمه نضع 2 فلفل رومي اخضر و 2 ثوم وحزمه صغيره بقدونس مفروم بشكل متقطع بعد ما جف ماء اللحم نضيف الجزر المبشور والفلفل والثوم هذي الخضار تخلي الحشو مميزة نقلبهم مع بعض علي نار متوسطه بعد ذلك نضع عليهم ملعقة صغيرة من الملح نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود ملعقة صغيره من السبع بهارات رشة حبهان ورشة قرفه ونقلبهم قليلا 2 طماطم مبشور ملعقه كبيره من المعجون الطماطم كوب من الماء نقلبهم جيدا وبعدها نغطي الحشو ونتركها تتسبك علي نار هادئة لمدة 20 دقيقه وبعد ذلك نحضر حله ونضع كميه وفيرة من الماء المغلي وملعقه كبيره من الملح 500 جرام من المكرونه البشامل نقلب اول ما تنزل لمنع الالتصاق ونتركها تستوي علي نار متوسطه لازم ما نسلقها زيادة فقط اول ما تطرا تصير جاهزه

تحضير البشاميل

اولا نحضر حله ونضع 5 ملاعق كبيره من الزبده و 5 ملاعق كبيره من الدقيق ونقلبهم مع بعض علي نار هادئة لازم يبدأ ياخذ لون بسيط وتطلع ريحه طيبه نضيف لتر ونصف من الحليب لازم الحليب يكون بارد لمنع التكتلات ونقلب باستمرار

ثم نضيف الملح ورشة فلفل اسود ونستمر بالتقليب الي ان يغلي ويثقل القوام التقليب المستمر يعطينا الباشميل الناجح

في طبق واسع ناخذ كوب من الباشميل اللي حضرناه ملح وفلفل اسود نصف كوب حليب ونقلب ننزل المكرونه المسلوقه ونقلب جيدا لتشرب كل الصوص بهذا الطريقة نحصل علي مكرونه طريه جدا ومتماسكة في نفس الوقت

في صنيه متوسطة الحجم ننزل نصف كمية المكرونة ونساوي الوجه الحشو لازم يكون فيها القليل من الصوص

ينزل علي الطبقه السفليه ويعطيها الطعم واللون نضع الحشوة ونساوي الوجه الطبقه الثانيه من المكرونه الان ننزل بالبشاميل لاحظوا كل الفراغات وطبقة المكرونه شربت البشاميل ندهن الوجه بالقليل من الزبده هكذا تاخذ لون ذهبي بدون جبن او بيض الان ندخلها الفرن علي حرارة 200 من فوق وتحت مع بعض لمدة 15 دقيقة.

أسرار نجاح المكرونة البشاميل

1- المكرونة وكيفية تحضيرها: يرتكب الكثير منا خطأ غليان المعكرونة تمامًا ، مما يؤدي إلى تحويلها إلى عجينة عند تقديمها لتجنب هذا الخطأ أثناء الغليان الأول ، استخدم ملعقتين من الخل مع رشة ملح بدلاً من الزيت ، وقم بغليها كقاعدة لأنها تحقق وضعها في الفرن

2- كمية الملح: كثيرًا ما ننسى إدراج الملح ليس فقط في تحضير المعكرونة، ولكن أيضًا في تحضير اللحم المفروم و تحضير البشاميل تحضير المعكرونة. لذلك يجب أن تنتبه جيدًا لتضمين الملح في المكونات الثلاثة.