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عمر شويل - جدة خلطة معجزة لعلاج الشعر الأبيض والشيب المبكر نهائياً وداعاً للصبغة، ظهور الشعر الأبيض من الأمور التي تثير الذعر والقلق عند ظهورها حيث تجعل شكل الشعر سيء للغاية، كما تدل على الكبر في السن، لهذا يتم اللجوء لطرق كثيرة للتخلص من الشعر الأبيض إما عن طريق استخدام الصبغات الكيماوية أو عن طريق الأعشاب الطبيعية مثل استخدام عشبه الميرمية وهي مفيدة جدًا للشعر لأنها غنية بفيتامين “أ” و “هـ” بالإضافة إلى الفيتامينات وغيرها من المعادن المفيدة للشعر ومضادات الأكسدة، الميرمية تقلل فرصة نمو الشعر الأبيض في الرأس، لذلك سوف نستخدمها في عمل الوصفة من أجل إزالة الشعر الأبيض.

وصفة سريعة المفعول لعلاج الشعر الأبيض والتخلص منه بدون عودة



هي وصفة تتكون من أعشاب الميرمية المجففة أو الأعشاب الفريش بالإضافة إلى أعشاب إكليل الجبل والماء المغلي حيث يتم تحضير الوصفة بالطريقة التالية:

يؤخذ مقدار من أعشاب الميرمية ويتم وضعه داخل وعاء.

يتم إضافة كمية من أعشاب إكليل الجبل (ملعقة) في نفس وعاء الميرمية، ولكن يجب تقليب الأعشاب مع بعضها.

تضاف كمية المياه المغلية (كوب) وتترك لمدة ساعة أو أكثر من أجل نقعها.

تصفى الأعشاب ويتم أخذ السائل المستخلص منها ورشه على الشعر من جلد الرأس وحتى الأطراف، يجب ترطيب الشعر بالمستخلص جيدًا.

يبقى الشعر مبلل بالسائل لمدة ساعتين ويتم غسل الشعر بعدها.

للتخلص من الشعر الأبيض بشكل نهائي يجب استعمال وصفة الميرمية وإكليل الجبل أكثر من مرة خلال الأسبوع.

وصفة الميرمية والشاي لعلاج الشعر الأبيض



وصفة الميرمية والشاي من الوصفات أيضًا التي تعطي نتيجة فعالة للتخلص من الشعر الأبيض حيث يتم عمل الوصفة بالطريقة التالية:

توضع كمية من الميرمية بما تعادل ملعقتين في ماء مغلي (كوب).

يتم وضع كيس شاي أسود للميرمية والماء المغلي ويترك جنبًا لكي يتم نقعهم فترة من الوقت.

يتم تصفية الميرمية والشاي من أجل الحصول السائل الذي سوف يستخدم للشعر.

يستخدم منقوع الميرمية والشاي بعد أن تقل حرارته على الشعر.

يبقى المنقوع على الشعر 60 دقيقة ثم يغسل الشعر.

لابد من تكرار استخدام المنقوع من 2: 3 مرات في الأسبوع.

خلطة الميرمية والحناء لعلاج الشعر الأبيض والشيب المبكر



من المعروف أن الحناء تستخدم من أجل تغيير الشعر من الأبيض إلى اللون المكتسب من الحناء أي كان لونها،

لذلك عند استخدامها مع الميرمية سوف يتم التخلص بشكل نهائي من شيب الشعر.

ولهذا نقدم لكم خلطة معجزة لعلاج الشعر الأبيض والتخلص منه نهائياً.

حيث يجب عمل الآتي: