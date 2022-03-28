نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروبات طبيعية سريعة المفعول لفقدان الوزن والتخسيس في أسبوع فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص المهتمين بتحسن وزنهم عن وصفات سريعة وفعالة لفقدان الوزن تساعدهم على إنقاص الوزن وتعمل على حرق السعرات الحرارية في فترة زمنية قصيرة، مما يسمح لهم بالظهور في أفضل شكل، هناك عدة طرق يمكن للفرد أن يستخدمها لتحقيق الوزن الذي يرغب فيه، منها اتباع نظام غذائي صحي يمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها وكذلك السعرات الحرارية التي يحتاجها لحرق الدهون التمرين مفيد أيضًا في بناء الجسم حتى يحقق الشخص الشكل الجسدي الذي يؤدي إلى أهدافه.

مشروبات سريعة طبيعية لإنقاص الوزن 10 كيلو

مشروب الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من الأعشاب المفيدة للتخسيس الذي يعتبرغني بمضادات الاكسدة، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من أمراض مثل السرطان وأمراض القلب والسكري، كما أنه يحتوي على مادة الكافيين التي تساعد على إنقاص الوزن عن طريق زيادة مستويات الطاقة وزيادة التمثيل الغذائي وتحسين أداء التمارين الرياضية.

مشروب خل التفاح

هو يعتبر مفتاح سر حرق الدهون هو أنها تحتوي على حمض الأسيتيك، الذي يخفض مستويات الأنسولين في الدم يثبط الشهية ويحرق الدهون، يبطئ حركة الطعام في المعدة، يجعلك تشعر بالانتفاخ لفترة طويلة بعد تناول الطعام، ينصح بتناوله على الفطور لأنه يساعد على حرق دهون صدرك والتخلص من الكرش، ومع ذلك، فمن الضروري إذابة كمية صغيرة في كوب من الماء الدافئ لتجنب تآكل الأسنان وزيادة الحموضة.

ماء الليمون

إذا كنت ترغب في التخلص من الدهون في معدتك، فإن شرب كوب من الماء مع بضع شرائح من الليمون فهو يساعدك في تحقيق هدفك، لذلك تم تصنيفها على أنها مشروب لمساعدتك على التخلص من الوزن، والليمون هو أحد مضادات الأكسدة ويحتوي على ألياف البكتين التي تساعد في تخفيف آلام المعدة، يحتوي الليمون أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C، مما يؤدي الي تقوية المناعة وامتصاص الحديد في الجسم.

مشروب الليمون والزنجبيل.

يعتبر شاي الليمون والزنجبيل من أهم المشروبات لفقدان الوزن في يومين لاحتوائه على مكونات تساعد على زيادة معدل احتراق الحبوب ، مثل عشبة الزنجبيل.

كما يتم تضمين مضادات الأكسدة التي تساعد في تطهير الدم وإزالة السموم.

فيما يلي خطوات عمل مشروب الحمضيات والزنجبيل:

ضع نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل في كوب من الماء الساخن.

أضف ملعقة من العسل وملعقة من عصير الليمون إلى المكونات السابقة.

لدينا كمية كافية من الماء في متناول اليد لخلط المكونات كل صباح قبل الاستيقاظ وكل مساء قبل الذهاب إلى الفراش.

مشروب القهوة للتخسيس

مشروب القهوة لإنقاص الوزن وحرق الدهون بسرعة، وهي من المشروبات التي ينصح بها خلال أي نظام غذائي، لأنها تحتوي على عدد معين من السعرات الحرارية ، حيث القهوة تحتوي على مادة الكافيين ، مما يزيد من مستويات الطاقة في الجسم وبالتالي يحفز إنقاص الوزن وتحسين الشعور بالشبع، كما أن القهوة من المشروبات التي تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد في إنقاص الوزن.