بكوب من الزبدة حضري البيتي فور العادي اللذيذ في المنزل بسهولة

البيتي فور ، يعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم ويحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، ويقبل الناس على عمله في شهر رمضان الكريم وفي المناسبات والاعياد والافراح، وتختلف طريقة تحضيره من مكان إلى آخر، ويعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله لأنها تعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيره معقدة ومكلفة بل بالعكس هي من أسهل طرق التحضير، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير البيتي فور اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل البيتي فور

يحتوي البيتي فور على بعض المكونات وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة.

نصف كوب سكر ناعم.

بيضة كبيرة.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

مكونات الحشوة

سوف نتعرف على مكونات حشوة البيتي فور كالاتي:-

مقدار نصف كوب من الكريمة.

نصف كوب قشطة بنكهة الفراولة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البيتي فور وهي كالتالي:-