نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الزبدة حضري البيتي فور العادي اللذيذ في المنزل بسهولة في المقال التالي
البيتي فور ، يعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم ويحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، ويقبل الناس على عمله في شهر رمضان الكريم وفي المناسبات والاعياد والافراح، وتختلف طريقة تحضيره من مكان إلى آخر، ويعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله لأنها تعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيره معقدة ومكلفة بل بالعكس هي من أسهل طرق التحضير، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير البيتي فور اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل البيتي فور
يحتوي البيتي فور على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الزبدة.
- نصف كوب سكر ناعم.
- بيضة كبيرة.
- مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
مكونات الحشوة
سوف نتعرف على مكونات حشوة البيتي فور كالاتي:-
- مقدار نصف كوب من الكريمة.
- نصف كوب قشطة بنكهة الفراولة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير البيتي فور وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء كبير وننخل به كمية الدقيق، ونضع معه الملح، والبيكنج بودر، والفانيليا ونحركهم جيداً.
- ثم نضع البيض في الخلاط ونضيف إليه الزبدة اللينة وتكون بدرجة حرارة الغرفة، ونخلط المكونات جيداً.
- نضيف كمية السكر ونستمر بالتحريك جيداً حتى يذوب كل مقدار السكر.
- ثم تحضير وعاء عميق نضع الدقيق المنخول ونضيف خليط البيض والسكر والزبدة ونعجنهم جيداً للحصول على عجينة ناعمة وطرية.
- نقوم بفرد العجينة ونشكلها حسب الرغبة.
ثم تحضير صينية ويفضل أن تكون قصيرة الحافة، ويمكن دهنها بالقليل من الزيت أو وضع ورقة زبدة فيها.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ثم ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق حتي يأخذ اللون الأصفر الفاتح.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد.
- لتحضير الحشوة في وعاء نضع به الكريمة مع القشطة ونخلطهم جيداً ويمكن اختيار الحشوة حسب الرغبة.
- نأخذ قطعة من البيتي فور وندهنها بالحشو ونضع فوقها قطعة أخرى.
- نضعه في طبق التقديم ونتركه في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك، ويقدم مع الشاي أو القهوة.
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