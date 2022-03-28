حضري بسهولة الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة

الجبنة الرومي ، تعتبر من الجبن الصحية التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر نوع من أنواع الجبن المطاطية التي يمكن وضعها على البيتزا أو الفطائر أو المكرونة وغيرها من الوصفات، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الجبن التي يمكن حشوها في سندوتشات لأبنائها في المدرسة أو عند الذهاب الي رحلة الي حديقة الحيوانات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الجبنة الرومي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الجبنة الرومي

تحتوي الجبنة الرومي على بعض المكونات التي تعطيها مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

لتر من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب من القشطة.

مقدار ربع كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود صحيح الحبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-