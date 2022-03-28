بمكونات بسيطة.. طريقة عمل كيكة العشر دقائق في الخلاط بأقل التكاليف

كيكة العشر دقائق في الخلاط، يعد كيك العشر دقائق من أحد أهم وأفضل أنواع الحلويات الشهيرة والمتميزة التي تتميز بسهولة تحضيرها وبساطة المكونات المستخدمة بها، لا يستغرق الكثير من الوقت، كما أنه من الكيكات الهشة اللذيذة، التي تفضل الأمهات تحضيرها بكثرة، حيث يحبها الجميع من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ المحبوب، من الممكن تقديمها في كثير من المناسبات المختلفة والأفراح، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة العشر دقائق في الخلاط بالخطوات البسيطة، فتابعوا معنا السطور القادمة.

طريقة عمل كيكة العشر دقائق في الخلاط

إليكم المكونات المستخدمة في تحضير الكيك تابعونا من خلال المقال لمعرفة الخطوات بالتفصيل، حيث تعد من الكيكات الشهية التي تحضر بمكونات بسيطة دون تكلفة أو بذل مجهود.

المكونات

عدد ٤ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار عدد كوب واحد كبير من السكر الأبيض.

عدد اثنان كوب من الدقيق المنخول.

مقدار عدد كوب واحد من الزبادي الطازج.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

بواسطة الخلاط الكهربائي يتم وضع كلاً من الزيت والزبادي والسكر والفانيليا والبيض ورشة الملح، ونقوم بخفق جميع المكونات جيداً حتى تمتزج.

نقوم بوضع الدقيق المنخول في وعاء عميق ويصاف له البيكنج بودر، ويضاف له المكونات السائلة التي تم تحضيرها مسبقاً.

ثم نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً، حتى يصبح لدينا خليط متجانس.

يتم وضع الخليط في صينية مناسبة مدهونة بقليل من الزبدة ورشة من الدقيق.

بعد ذلك يتم وضع الصينية في الفرن بعد تسخينه على درجة حرارة لا تقل عن ١٨٠ درجة مئوية، وتترك لمدة لا تقل عن ٤٥ دقيقة تقريباً أو حتى تنضج تماماً.

مع مراعاة أن تكون الصينية في الرف الأوسط من الفرن، باختبار الصينية قبل إخراجها من الفرن.

تترك حتى تبرد تماماً، بعد ذلك يتم تقطيعها وتقديمها.

في نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل كيكة العشر دقائق في الخلاط بأسهل الطرق، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.