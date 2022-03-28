اقوى كريم لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد من النعناع والنشا

نقدم لكم عبر هذا المقال أقوي كريم من النعناع والنشا لتفتيح البشرة ويتم تحضير هذا الكريم الرائع في المنزل، من مكون بسيطة سنجدها متواجدة عند كل شخص، حيث يحتوي النعناع على حمض الساليسيليك الذي يُساعد على مُعالجة حب الشباب كما أن نبات النعناع يُبيض البشرة ويُزيل ندبات التي تصاحب حب الشباب، وهو أيضا يُسرع من عملية شفاء الجلد، وهو يحتوي علي العديد من منتجات العناية بالبشرة على عشب النعناع، وذلك لأنه يحتوي على عدد من الخصائص التي تساعد في علاج مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد، بما في ذلك علاج التهاب الجلد والأكزيما كما أن النعناع يعمل علي تقليل إفراز الدهون في البشرة، وكذلك تقليل حب الشباب والبقع الداكنة ويساعد على استعادة توازن درجة الحموضة في الوجه والبشرة، وهذا الكريم سيفيد البشرة كثيرا ويمكن تكرار استخدامه ليعطي نتائج فعالة في تبييض البشرةز

كريم النعناع والزبادي لتفتيح لون البشرة

يوجد العديد من انواع الوصفات المستخدمة لتفتيح بشرة الوجه منها وصفات النعناع التي تفيد الجلد جيدا وتعمل على ازاله كل العيوب التي يمكن ان تتواجد في وجه الإنسان وازاله حبوب الشباب وتفتيح البشره وسوف نعرض لكم بعض الماسكات التي يمكن ان تستخدم لتفتيح لون البشره و نستخدمها أكثر من ثلاث مرات في اسبوع وسوف تحقق نتائج مبهرة الماسك الاول الذي يستخدم لعلاج تفتيح البشره هو ماسك النعناع والزبادي

مكونات هذا الماسك هي نصف حبة خيار مع ملعقة صغيرة من الزبادي يكون بلدي و

اوراق النعناع التي تكون مفرومه ملعقه من من حليب البودر

طريقة تحضير هذه الوصفة نقوم بتقطيع الخيار ونضعه في الخلاط الكهربائي ونضع معه النعناع والزبادي والحليب حيث نقوم بعمل عجينه بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا وندهن هذه العجينة على الوجه لمده نصف ساعه حتى نحس انها جافه تماما ثم نقوم بفرك البشرة لننزع هذا الماسك ثم نغسلالوجه بالماء الدافئ مع التكرار الى خمس مرات اسبوعيا يحقق نتيجه رائعه.

كريم النعناع والنشا لتفتيح البشرة

يتكون هذا الماسك من اوراق النعناع التي نقوم بفرمها ونضيف لها نشا بمقدار ملعقتين ثم نضيف ملعقه كاكاو ومعهم اربع ملاعق لبن بعد ذلك نقوم نخلط كل هذه المكونات معا في اناء صغير ثم ناخذ منها مقدار ونضعه على البشرة حيث نقوم بفرده جيدا على البشرة ونتركه نصف ساعه وبعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد ومع تكرار هذه الوصفات سوف نشعر بنتائج ملحوظة في تفتيح البشره، وهناك ماسكات متنوعة من النعناع يمكن أن يتم تجهيزها من النعناع مع وجود بعض الاضافات الاخري التي تؤدي الي تفتيح البشرة.

وصفة قناع القهوة لتبييض البشرة

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة من الملح

قشر الليمون

معلقة النحل

1/2 كوب سائل استحمام دوف أو صابون سائل

سكر

يرش الجسم بالماء الفاتر لفتح المسام ثم انشر الخليط في جميع أنحاء الجسم ونبدأ في التدليك بحركة دائرية عكس اتجاه عقارب الساعة من الاسفل الى الاعلى نبدأ من القدمين ونذهب إلى الصدر والكتفين التدليك بلطف ، دلكي الجسم برفق لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء الفاتر ثم بالماء الفاتر.