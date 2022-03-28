طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم التركية بقوام هش يشبه القطن وبطعم جنان

تعتبر فطيرة اللحم المفروم التركية من أشهر الوصفات التي يحبها الكثيرون، فهي اشتهرت بشكل كبير للغاية في العالم العربي كله، وأصبحت واحدة من الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً الجميع، كما أنها باتت مطلب جماعي للصغار الكبار، وتصنف فطيرة اللحم التركية على أنها نوع من أنواع المعجنات، والتي تتميز بسرعة تحضيرها عن غيرها من الوصفات المختلفة، حيث يمكن تقديمها في وجبة الغداء أو العشاء أو كوجبة خفيفة جداً، ويمكن حشوها باللحم المفروم والجبن والخضروات وغيرها، وفي هذا المقال نوافيكم طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم التركية بقوام هش.

طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم التركية

عادة ما تبحث كل ربات البيوت على وصفات جديدة مختلفة، تكسر بها الروتين اليومي للأكلات المعتاد عليها، وفطيرة اللحم التركية واحدة من بين الوصفات المحببة من الجميع، وتحرص الأمهات على إعدادها باستمرار، فهي لا تحتاج لوقت كبير ولا مجهود، فقط تحتاج لعجينة هشة لتصبح مضبوطة.

المكونات:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة لبن بودر.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة سكر.

ماء دافئ للعجن.

مكونات الحشو:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

فلفل رومي أخضر وأصفر وأحمر مقطع مكعبات.

ملح وفلفل أسود وبهارات اللحم.

طريقة التحضير: