طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم التركية بقوام هش يشبه القطن وبطعم جنان

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تعتبر فطيرة اللحم المفروم التركية من أشهر الوصفات التي يحبها الكثيرون، فهي اشتهرت بشكل كبير للغاية في العالم العربي كله، وأصبحت واحدة من الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً الجميع، كما أنها باتت مطلب جماعي للصغار الكبار، وتصنف فطيرة اللحم التركية على أنها نوع من أنواع المعجنات، والتي تتميز بسرعة تحضيرها عن غيرها من الوصفات المختلفة، حيث يمكن تقديمها في وجبة الغداء أو العشاء أو كوجبة خفيفة جداً، ويمكن حشوها باللحم المفروم والجبن والخضروات وغيرها، وفي هذا المقال نوافيكم طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم التركية بقوام هش.
طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم التركية
عادة ما تبحث كل ربات البيوت على وصفات جديدة مختلفة، تكسر بها الروتين اليومي للأكلات المعتاد عليها، وفطيرة اللحم التركية واحدة من بين الوصفات المحببة من الجميع، وتحرص الأمهات على إعدادها باستمرار، فهي لا تحتاج لوقت كبير ولا مجهود، فقط تحتاج لعجينة هشة لتصبح مضبوطة.
المكونات:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة لبن بودر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة صغيرة خميرة.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ماء دافئ للعجن.
مكونات الحشو:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- فلفل رومي أخضر وأصفر وأحمر مقطع مكعبات.
- ملح وفلفل أسود وبهارات اللحم.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء مناسب للعجن، ونضع فيه الدقيق مع الملح والزيت والسكر والخميرة اللبن، ونخلطهم جيداً معاً.
- نضيف الماء الدافئ تدريجياً للعجن، مع العجن باليدين للحصول على عجينة لينة متماسكة.
- تنقل العجينة في وعاء أخر مدهون بالزيت، وتغطى بفوطة نظيفة وتترك لتتخمر لمدة نصف ساعة.
- نجهز الحشو من خلال وضع طاسة على النار وبها الزيت، ونشوح فيها البصل مع التوابل ونقلبه جيداً.
- نضيف مقدار اللحم المفروم ونقلب حتى يتغير لونه، ثم نضيف الخضروات كلها وتترك على نار هادئة لينضج الخليط.
- تقسم العجينة لقسمين، نقوم بفرد العجينة في صينية كبيرة مدهونة بالزيت، ونضع عليه الحشو ويمكن إضافة الجبن الموتزاريلا.
- نفرد قطعة أخر من العجينة ويغطى بها الحشو، ويرش على الوجه الجبن وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية حتى تنضج وتتحمر.
- نخرج الفطيرة من الفرن وتترك لتبرد بعض الشيء، وتقطع بالشكل المرغوب فيه وبالهناء والشفاء.
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