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عمر شويل - جدة كريم القهوة لتبييض وتقشير البشرة وإزالة الاسمرار والجلد الميت في دقائق، يعتبر كريم القهوة من الكريمات التي أثبتت فعاليتها في تبييض وتقشير البشرة، فهو كريم سحري يجدد خلايا الجلد الميتة حيث يعمل على التخلص من طبقة الجلد التي تحتوي على البقع السوداء التي تسبب اسمرار البشرة، ونظرًا لأن الكريم يحتوي على القهوة التي تستخدم في عمل ماسكات تقشير للبشرة لذلك فإن استعمالها في تحضير الكريم يعد مثالي للغاية حيث تزيد القهوة من مفعول الكريم مما يجعله يعطي نتيجة سريعة جدًا بمجرد استعماله، ولا يمكن التغافل عن أهمية النشا حيث يعمل على التخلص من الجلد الجاف وترطيب البشرة.

كريم معجزة لتبييض وتقشير البشرة لوجه ناصع البياض



ومثلما ذكرنا في الأعلى حيث تحدثنا عن أهمية القهوة بالنسبة للبشرة

وذلك لأنها تغذي البشرة لما تحتويه من فيتامينات مثل “فيتامين أ” الذي يساعد على تفتيح البشرة وزيادة نضارتها.

بالإضافة إلى المعادن التي تقوي البشرة وتقلل من فرصة تقدم البشرة في السن وتزيل التجاعيد،

لأن القهوة تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين الذي هو فعال جدًا في التخلص من البشرة الداكنة والاسمرار الموجود حول العين.

وصفة كريم القهوة والنشا

كريم النشا عبارة عن وصفة طبيعية 100% يمكن استخدامها لحل مشاكل البشرة مثل مشكلة الاسمرار والبقع الداكنة والبثور،

لهذا سوف نتناول تحضير كريم تبييض البشرة عن طريق عمل الآتي:

داخل وعاء يتم إضافة مقدار من القهوة ومثله من النشا الأبيض.

يتم ترطيب المكونات السابقة باستخدام كمية من الجليسرين المتاح في الصيدلية، ونفس الكمية من ماء الورد والزبادي.

تقلب كل من المكونات الجافة مع المكونات السائلة حتى تتداخل مع بعضها.

تدهن البشرة بالكريم الذي تم تحضيره ويترك من 20: 30 دقيقة لكي يجف على البشرة.

بعد جفاف الخليط يتم التخلص منه عن طريق تقشيره باليد ثم غسل الوجه.

يجب استعمال كريم مرطب بعد غسل الوجه من الخليط.

وصفة القهوة لتقشير البشرة

لكي يتم عمل تقشير للبشرة باستخدام القهوة لابد من القيام بعمل تلك الخطوات وهي: