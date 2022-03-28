نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد صحية وتجميلية مذهلة لمشروب الكركدية تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الكركدية واحد من النباتات العشبية الشهيرة التي تدخل في العديد من العلاجات التقليدية والشعبية وتوجد أنواع عديدة من الكركدية تصل إلي حوالي 200 نوع أو أكثر ولكن أكثرها شيوعا هو (روزاسينينسيس ) ذو اللون الأحمر ونتحدث هنا عن العديد من الفوائد الصحية والتجميلية للكركدية .

أكثر أشكال الكركدية شيوعا

هناك أشكال عدة للكركدية منها علي سبيل المثال لا الحصر شاي الكركدية وزيت الكركدية ومعجون الكركدية ويمكن تحويل الكركدية إلي مربي أو صلصات تستخدم في الطهي .

الكركدية ومرض السكري

يتميز الكركدية ذو اللون الأحمر بتأثيره المضاد لمرض السكري ويساعد علي تقليل نسبة الجلوكوز في الدم حيث يمنع امتصاص الكربوهيدرات داخل الأمعاء وأظهرت الدراسات أن الكركدية له العديد من الآثار الإيجابية علي النساء الحوامل المصابات بالسكري وذلك لاحتوائه علي مركب الفينول والفلافونويد .

الكركدية وسرطان الثدي والجلد

أثبتت الدراسات الحديثة أن دمج الكركدية مع العلاجات الكيميائية يمنع تطور سرطان الثدي وانتشار خلاياه وكذلك يمنع نمو الخلايا المسببة لسرطان الجلد نظرا لاحتوائه علي بعض المواد المضادة لنمو الخلايا السرطانية .

الكركدية وارتفاع ضغط الدم

يستخدم مغلي أوراق الكركدية في تقليل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدي المصابين وبالتالي هو علاج جيد للقلب ومهدئ للأعصاب .

الكركدية وعلاج البرد والسعال

يعتبر الكركدية علاج جيد لنزلات البرد نظرا لاحتوائه علي حمض الأسكوربيك والستريك والماليك وجميعها أحماض مضادة للالتهاب والأكسدة ويساعد تناول شاي الكركدية في تقليل السعال .

الكركدية وجمال البشرة

تعتبر أوراق الكركدية مطهر ممتاز للبشرة ويساعد فرك الوجه والرقبة بأوراق الكركدية في التخلص من الخلايا الميتة في الجلد والتخلص من الرؤوس السوداء .

الكركدية وجمال الشعر

توجد العديد من الفوائد لنبات الكركدية لشعر المرأة وذلك عن طريق عمل عجينة من أوراق وبتلات الكركدية المطحون ومن هذه الفوائد

يقلل من تساقط الشعر .

منع الشيب المبكر للشعر .

تقليل القشرة الموجودة في فروة الرأس .

الحصول علي لون أحمر داكن للشعر .

الكركدية والتئام الجروح

أثبتت الدراسات أن للكركدية أثر كبير في حدوث التئام الجروح وكذلك تقليل الآثار الناتجة عن حدوث الجروح مع تخفيف الألم الناتج عن الجرح .