احذر وبشده من هذا النوع من الخضروات تدمر الأنسولين وتضعف البنكرياس وترفع نسبة السكر في الدم فورًا تعرف عليه قبل فوات الأوان

أصبح مريض السكر في كل مكان فيمكن أن يكون احد أفراد منزلنا ويمكن أن يكون أحد أقاربنا ونجد أن ارتفاع السكر في الدم يؤدي إلى كثير من الكوارث التي تحدث لصحة الإنسان منها فقدان الوزن والشحوب الدائم والإرهاق التام ونجد أن للخضروات امر مهمة للغاية ولصحتنا حيث أنها تكون مفيدة للجسم وتمده بالفيتامينات والمعادن ولكن توجد نوعين من الخضروات يمثلون خطرا كبيرا على صحة الإنسان وهو البطاطا والبطاطس وذلك بسبب احتوائهم على نسبة سكر عالية وتقوم بكثير من المخاطر على صحة مريض السكر مثل تدمير الأنسولين وتضعف البنكرياس وسوف نوضح مدى أضرارها على مريض السكر من خلال هذا المقال.

أضرار البطاطا والبطاطس على صحة مريض السكر

يجب عليه الحذر تماما من تناول البطاطس والبطاطا وذلك لأنهم يحتوا على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والنشويات التي تضر السكر وتساعد على ارتفاعه وسوف نوضح مدى أضرارهم خلال النقاط التالية..

ترفع من نسبة السكر في الدم.

تزيد من معدل السمنة في الجسم.

تؤثر البطاطس تأثيرا سلبيا وخاصة عند تناولها مقلية في الزيت فأنها تعمل على رفع نسبة الكوليسترول في الدم.

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

تدمر البنكرياس وتثر على نسبة افراز الأنسولين في الجسم.

الأطعمة التي يجب أن يتناولها مريض السكر

بعد أن تعرفنا على مدى اضرار كل من البطاطا والبطاطس على صحة مريض السكر نتعرف حاليا على الأطعمة التي يجب على مريض السكر تناولها..