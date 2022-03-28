طريقة عمل الكيكة العادية الهشة في 5 دقائق وسر نجاح الكيك

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة تطلبها كثير من السيدات التي تريد تجهيز الكيك في البيت لأولادها وأسرتها، حيث يفضل الكثيرين تناول الكيك مع اللبن أو الشاي سواء في الإفطار أو في العشاء، والكيكة من الحلويات التي لا ترتبط بوقت معين أو مناسبة، حيث يحب الكثيرين تحضيرها فهي مفيدة لم تحتويه من مكونات مثل اللبن والبيض، كم أنها سهلة في طريقة تحضيرها ولا تأخذ وقت كثير في إعدادها، وهناك بعض التكات يجب أخذها في الاعتبار عند عمل الكيكة العادية وهي أنه عند عمل الكيك تكون المقادير دقيقة ويتم تنفيذها كما هي ولا نزيد أن نقلل في المكونات، وتكون المقادير كلها في درجة حرارة الغرفة وليست من الثلاجة، كما يجب أن يكون فرن البوتجاز قد تم تشغيله قبل بداية تجهيز الكيك حتي يكون سخن.

مقادير عمل الكيكة العادية الهشة

سوف نوضح مكونات الكيكة العادية التي نحن بصدد عملها الآن، وسنقوم بتحديد المقدار باستخدام الكوب وذلك لأنه ليس لدي كل السيدات ميزان في مطبخ وسوف تكون المكونات كالتالي:

اربعة بيضات فانيليا نستعمل في عمل هذه الكيكة كوب ونص من السكر ويفضل أن يكون السكر بودرة كوب من اللبن ويجب أن دافئ حيث أن هذا يعتبر سر من أهم أسرار نجاح الكيك ليكون هش وجميل باكو بيكنج بودر 2 كوب من الدقيق كوب الا ربع زيت على زبدة او زيت على زبدة على سمن

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

نحضر خلاط أو عجان أو مضرب ثم نقوم بخلط الزيت والزبدة مع السكر ونستمر في ضربهم حتي يصبح اللون أبيض فاتح

ثم نضع البيض تدريجيا ومعه الفانيليا علي خليط السكر والزيت

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ثم ناخد نصفهم ونضعه على خليط الذي قمنا بضربه

بعد ذلك ننزل باللبن الدافئ بالتدريج وببطء حتى لا ينفصل الخليط ثم نضيف الدقيق المتبقي

و نقلب بمعلقة حتي يمتزج جيدا حيث نقلب في اتجاه واحد حتي لا يخرج الهوا منه

نكون قبلها قد جعلنا الفرن سخن على ١٨٠ ثم ندهن القالب او الصينيه بالزبدة والدقيق ونضيف الخليط

نضعه في الفرن ولا نفتح قبل نص ساعة وعندما نجد وش الكيك اتحمر نختبر بعود خشبي ونتأكد اذا كانت استوت اطفي الفرن ونترك الكيك دقيقة واحدة ثم نخرجها من الفرن وبعد ذلك نقوم بتقسيم الكيك وبذلك تكون جاهزة للتقديم بجانب أى مشروب ساخن ويمكن أيضا تزيين الكيك بالمكسرات.

شروط نجاح الكيك

هناك العديد من التكات الناجحة التي لو قامت أى سيدة باتباعها ستجعل الكيك هش ولذيذ من أبرز هذه التكات أن يكون البيكنج بودر الذي ستستخدمه في صنع الكيكة طازة وصلاحيته جيدة لأنه لو غير ذلك سيفسد الكيك، كما يجب اشعال فرن البوتجاز قبل أن نبدأ بربع ساعة علي الأقل وهي خطوة هامة.