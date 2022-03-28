طريقة عمل الزبادي البيتي وأسرار نجاحه بطعم ملوش مثيل أحلى من الجاهز بكتير

أيام قليلة وسيهل علينا شهر رمضان المبارك، وتبدأ ربات البيوت في تجهيز كل ما يلزم الشهر الكريم، وبما أن الزبادي واحد من أفضل المكونات الغذائية التي تقدم في وجبة الإفطار، تسعى ربات البيوت لمعرفة طريقة الزبادي البيتي وهذا لإعدادها في البيت، وهذا بدلاً من شرائها جاهزة من المحلات، حيث أن شرائها أمراً مكلف ومرهق للبعض، كما أنها ضمان لنظافتها وجودتها والتأكد من صحة المكونات التي تدخل في صناعتها، فالزبادي يتمتع بالكثير من الفوائد الصحية الكثيرة، وأبرزها يقلل من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، كما يسهل عملية الهضم ويمد الجسم بالبروتين الذي يحتاج له، وبسهولة جداً وبخطوات سهلة غير معقدة يمكن إعداد الزبادي في البيت، ويكون طعمها في غاية الروعة ملوش مثيل وأحلى من الجاهز.

مكونات الزبادي البيتي:

5 كوب كبير من اللبن السائل.

كوب زبادي.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بغلي الغلي بشكل جيداً، ويترك ليبرد تماماً ويحفظ في الثلاجة لمدة يوم كامل، وهذا حتى تتكون القشدة على الوجه ونتمكن من إزالتها.

نقوم بتدفئة اللبن على النار ليصبح دافئ قليلاً.

نأخذ مقدار من اللبن ويوضع في وعاء الخلي، ونضيف له الزبادي ونخفق بشكل جيد جداً، وهذا للحصول على خليط كريمي.

نضيف الخليط الكريمي على باقي اللبن، ونقوم بالتقليب بالمضرب السلك اليدوي.

نحضر الأكواب الخاصة بتقديم الزبادي، ونوزع فيها الخليط.

نرص الأكواب في صينية كبيرة وندخلها الفرن الساخن من قبل بنصف ساعة.

تترك الزبادي داخل الفرن وهو غير مشتغل لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

ترفع الزبادي من الفرن وتوضع في الثلاجة لتتماسك، وتقدم بعد ذلك بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الزبادي بالشوكولاتة في البيت وتحتاج إلي:

لتر لبن كامل الدسم.

كوب زبادي.

كوب من الشكولاتة السايحة.

نصف كوب كاكاو خام.

طريقة التحضير: