سلطة الفتوش السورية مقبلات سهلة وسريعة وغير مكلفة

تعتبر سلطة الفتوش السورية ، من المقبلات الشهية واللذيذة المعروفة والمشهورة في المطبخ العربي، ويعود أصلها إلي بلاد الشام وخاصة سوريا ولبنان، ثم انتشرت في جميع المطابخ العالمية وتقدم بطرق مختلفة حسب كل دوله، حيث تحضر بالخبز الجاف أو المحمص مع الخضروات الطازجة، وهي من الوصفات السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي لن تأخذ وقت طويل في عملها وتقدم أيضاً في شهر رمضان الكريم، فهي تحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على كمية كبيرة من الخضار المفيد لصحة الجسم، لذا سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل سلطة الفتوش السورية في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل سلطة الفتوش السورية



هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير هذه السلطة المغذية وهي كالتالي:-

2 من الخبز السوري.

2 حبة كبيرة من الخيار.

4 حبات من الفجل صغير الحجم.

1 حبة من الفلفل الأخضر.

2 حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ربع كوب من النعناع المفروم.

عصير ليمونة متوسطة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من السماق.

ربع كوب من الرمان الحب.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا خطوات تحضير سلطة الفتوش السورية في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كما يلي:-

أولاً نقوم بتقطيع الخبز إلي قطع صغيرة الحجم، ثم نقلي في زيت غزير وساخن حتى يتحمص ويأخذ لون ذهبي. بعد ذلك نخرجه على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ويترك جانباً لحين الاستخدام. ثم نقوم بغسل الخضار جيداً بالماء للتخلص من الاتربة والبكتريا، ثم يقطع الخضار إلي مكعبات صغيرة الحجم. بعد ذلك يوضع في طبق عميق ونضيف، البقدونس والنعناع والثوم وعصير الليمون ودبس الرمان، وزيت الزيتون والسماق والملح. ثم نقلب المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً، توضع في طبق التقديم وتزين بالخبز المقلي وحبات الرمان على الوجه، وتقدم بألف صحة وعافية.

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