تعتبر غريبة النشا التركية من المخبوزات اللذيذة التي يشتهر بها المطبخ التركي المعروف بالكثير من المخبوزات المميزة، ويمكننا تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة، وتختلف عن الغريبة العادية حيث يدخل النشا كمكون أساسي ضمن مكوناتها مما يكسبها قوام هش وخفيف جداً، كما تعتبر من المخبوزات التي لا تستغرق وقت طويل عند إعدادها، ولنجاح عملها في المنزل بطعم مثل الجاهز يجب الالتزام بالمقادير المحددة للمكونات وبالترتيب الصحيح لخطوات التحضير، فدائماً تحرص ربات البيوت على عمل الغريبة والمعمول وغيرهما من المخبوزات في الأعياد والمناسبات بدلاً من شرائها جاهزة ولإضفاء جو من السعادة في المنزل من خلال مشاركة الأطفال في عملها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل غريبة النشا التركية بقوام خفيف وألذ طعم.

مكونات غريبة النشا التركية



سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل غريبة النشا بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج من حيث الشكل والمذاق، وهي كما يلي:-

2 كوب نشا.

كوب وربع زبدة طرية.

3 بيضة بحرارة الغرفة.

كوب من السكر البودرة الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وربع من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

طريقة التحضير

طريقة عمل غريبة النشا التركية سهلة وسريعة وتتم بخطوات بسيطة كالتالي:-

نضع كوب وربع من الزبدة وثلاث بيضات بحرارة الغرفة في إناء عميق ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا وكوب من السكر البودرة الناعم ونقلب المكونات جيداً بالمضرب اليدوي حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. ثم نقوم بإضافة كوب وربع من الدقيق وكوبين من النشا وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نضع العجينة في الثلاجة لمدة 20 دقيقة حتى يسهل تشكيلها ولا يزيد حجمها كثيراً أثناء الخبز. ثم تشكل العجينة إلي كرات صغيرة الحجم وتوضع في صينية مبطنة بورق زبدة مع مراعاة ترك مسافة بين قطع الغريبة لأنها حجمها سيزيد أثناء الخبز. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية على الرف الأوسط لمدة 12 دقيقة حتى تنضج. عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد دون تحريك حتى لا تتفتت ثم توضع في طبق وتقدم بألف صحة وعافية. يمكنك الاحتفاظ بالغريبة في علبة محكمة الغلق في درجة حرارة الغرفة.

نصائح لنجاح عمل الغريبة

لنجاح عمل الغريبة بطعم وقوام مثل الجاهز، يجب أن نلتزم بالنصائح التالية:-