جربي كاسات البسكويت والكراميل الباردة ذات الطعم المذهل بكل بساطة

كاسات البسكويت والكراميل الباردة ذات الطعم الرائع التي يتم تحضيرها باستمرار للترطيب على الجسم، وهي تعد من أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع الصغار منهم والكبار ولا أحد يتردد عند تناولها بسبب مذاقها الجميل، وتختلف طريقة تحضيرها ومكوناتها من وصفة إلى أخرى على حسب الرغبة وهي أيضاً يمكن تقديمها بعد الانتهاء من صنعها مباشرة ولا تعد الثلاجة خطوة أساسية إذا لزم الأمر، فهيا بنا نتعرف الآن على مكونات عمل كاسات البسكويت والكراميل الممتازة والتعرف على خطوات تحضيرها بدون صعوبة ولا تعقيد.

مكونات عمل كاسات البسكويت والكراميل

كاسات البسكويت والكراميل الحلوى الباردة البسيطة بمكونات موجودة في كل مكان فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢٥٠ جرام من البسكويت السادة.

كوب من كريمة الخفق أو كريمة دريم ويب.

١٠٠ جرام من الزبدة.

صوص الكراميل أو التوفي.

طريقة تحضير الكاسات

تعد طريقة إعداد الكاسات من الطرق الرائعة في الشكل والطعم وتتم في وقت سريع جداً وهي كما يلي:-

نضع في الخلاط الكهربائي كمية البسكويت ونخلطه جيداً حتى يصبح مفتت. ثم نسكب البسكوت في طبق ونضع عليه الزبدة ونقلب حتى يتشرب البسكوت الزبدة. نحضر الكاسات التي سوف نضع به ونضع في القاع خليط البسكوت والزبدة ونضغط عليه بالملعقة حتى يتماسك. بعد ذلك نقوم برص شرائح الموز المقطعة عليه ثم نسكب صوص الكراميل أو التوفي أو أي نوع مرغوب. ونضيف أيضاً طبقة من الكريمة المخفوقة ثم نضع طبقة ثانية من البسكوت ونكرر الخطوات السابقة حتى يصبح الكأس مملوء. ونزين الوجه بالكريمة ونرش عليه شرائح من الشوكولاتة او المكسرات. ثم ندخل الكاسات الثلاجة أو نقدمها بعد الانتهاء مباشرة منها بألف هنا وشفا.

مكونات وطريقة عمل الكراميل

يتكون صوص الكراميل من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالآتي:-

المكونات

كوب من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب.

علبة من القشطة ( ١٧٠ جرام ).

ملعقة كبيرة من الزبدة.

الطريقة

نحضر مقلاة ونضع به السكر ونضعها على النار ونقلب حتى يصبح السكر مكرمل. ثم نضيف على السكر الزبدة ونقلب حتى تذوب الزبدة. بعد ذلك نضع القشطة على الخليط السابق ونقلب ثم نضيف معها ٣ ملاعق الحليب.

كرات الشكولاتة الباردة

تتميز كرات الشكولاتة الباردة بالمذاق الرائع فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

المكونات

نصف كوب من حبيبات الشكولاتة.

٢٠٠ جرام من بسكويت الشاي المطحون.

نصف كوب من جوز الهند.

٢ ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

علبة من الحليب المكثف.

الطريقة