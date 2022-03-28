نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تخزين الخضروات لشهر رمضان المبارك وحفظة في الثلاجة وهتاقيها طازة زي ما هي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخزين الخضرة في شهر رمضان، قبل دخول شهر رمضان الكريم نرغب فى تخزين خضروات الموسم حتى نستطيع طهيها في اى وقت من الشهر، وتعد خطوات تحضير تخزين الخضروات من الخطوات المهمة التى تساعد فى تحضير الطعام فى شهر رمضان بكل سهولة، كما أننا نستطيع تخزين الخضروات حتى تسهل علينا تحضيرها، وسوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة تخزين الخضروات بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تخزين الخضروات فى شهر رمضان

شهر رمضان شهر الخير والكرم، ونحن كل يوم في رمضان نفكر في تقديم أكلات مختلفة لأسرتنا، كما أننا نستغرق وقت طويل في تحضير الطعام، فلما لا نحضر قبل شهر رمضان الأكلات التي نفضل أن نتناولها طول الشهر، كما أننا لو قمنا بتنظيف الخضار وتخزينه سوف يوفر لك سيدتي وقت كثير فى نهار رمضان، ويوجد خضروات كثيرة وأنواع مختلفة من الخضار التي يمكن تخزينه قبل رمضان وقبل دخول الصيف، فبعض الخضروات لم نستطيع أن نحصل عليه فى الصيف مثل البامية والقلقاس والبسلة والسبانخ، فجميعهم خضروات شتوية يمكن أن نخزنها لكى نطهوها في شهر رمضان الكريم.

طريقة تخزين القلقاس والسلق

نحضر من السوق كمية القلقاس التي ترغب أن نخزنها.

نقوم بتقطيع القلقاس دون غسله وتقطيعه مربعات صغيرة، ثم نقوم بتنظيفه بقطعه قماش نظيفة.

نحضر اكياس بلاستيكية ونضع بداخله القلقاس ونقوم بتخزينها فى الفريزر.

تحضير سلق القلقاس وتخزينه

المكونات

3 حزم من السلق.

حزمة كزبرة خضراء.

ثوم مهروس.

سمن.

تحضير سلق القلقاس

نقوم بتنظيف السلق وتقطيعه وغسله بالماء، ثم تصفيته. نحضر إناء ونضع بداخله السلق والكزبرة الخضراء والسمن والثوم ونقلبه جيداً على النار حتى ينضج ونتركه يبرد. نقوم بخلط السلق في الخلاط الكهربائي حتى يصبح سائل القوام. نضعه في مكعبات الثلج ونقوم بتخزينها في الفريزر حين الاستخدام.

طريقة تخزين البسلة و السبانخ والبامية

تخزين الخضار من الأمور المحببة خصوصاً فى شهر رمضان الكريم، فجميعنا طول يوم رمضان نبحث على وصفات اكلات سريعة لا تستغرق وقت طويل فى إعدادها لتسهل علينا يوم الصيام، وتعتبر طريقة تخزين الخضار من الأشياء السهلة فى تحضيرها، كل ما عليكى سيدتى ان تقومى باختيار الأصناف التى ترغبين فى تخزينها، وسوف نقدم لكى عزيزتى طريقة خطوات تخزين الخضار بطريقة تسهل عليكى تحضيرها.