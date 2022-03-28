نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك في المنزل ايس كريم الشوكولاتة لأطفالك بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر ايس كريم الشوكولاتة ، هو أحد نكهات المثلجات وهي النكهة الأكثر شيوعاً وتليها الفانيليا، ويعتبر الأيس كريم من الحلوى التي يفضل تناولها الكثير من الكبار والصغار خلال فصل الصيف، لأنه يعطي شعور بارد ومنعش للجسم خلال فصل الصيف، ويعد من أكثر المرطبات للجسم شيوعاً خاصة في الصيف، يمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة بدون مواد حافظة في دقائق، وهو مصدر غني بالفيتامينات سي وبي، وهو ايس كريم بيتي لذيذ سهل وسريع مثل المحلات، ولأن الأطفال يقبلون علي تناوله كثيراً خاصة في فصل الصيف، ننصح بتحضيره في المنزل لضمان نظافته وصحة أطفالك، والتوفير بدلاً من شرائه غالي الثمن من الخارج، وهو عبارة عن حلوى مجمدة تصنع من الحليب والكاكاو والسكر ثم تغلف بالشوكولاتة، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لتحضير ايس كريم الشوكولاتة اللذيذ في المنزل.

مكونات عمل ايس كريم الشوكولاتة

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-

2 كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

6 ملاعق كبار من الكاكاو.

كوب من كريمة الخفق.

صفار 3حبات من البيض.

كوب من السكر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير ايس كريم الشوكولاتة في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

يتم وضع الحليب في إناء علي النار ويترك حتي الغليان، ثم يرفع من علي النار ويترك جانباً حتي يبرد تماماً. ثم يعاد إلي النار مع إضافة الكاكاو إليه والكريمة، ويتم التقليب جيداً ثم يرفع من علي النار قبل الغليان. بعد ذلك يخلط كلاً من السكر وصفار البيض، ويتم الخلط إلي الحصول علي اللون الأبيض. ثم يوضع نصف خليط البيض علي مزيج الحليب، ويتم التقليب لمدة 5 دقائق تقريباً. بعد ذلك يعد الخليط علي نار هادئة، ويتم التقليب باستمرار لمدة 5 دقائق حتي الغليان. ثم يرفع من علي النار ويوضع في الثلاجة لمدة 12 ساعة تقريباً، ثم بعد ذلك يصبح جاهز ويقدم بألف هناه وشفاه.

طريقة عمل أيس كريم الفراولة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا النوع من الأيس كريم وهي كما يلي:-

نقوم بوضع شرائح الفراولة المجمدة في الكبة، ونضيف عليها كوب من كريم شانتي مخفوق، مع 10 أكواب سكر بودرة، ونخفق حتي نحصل علي قوام كريمي.

نضع الأيس كريم في أكواب التقديم، ثم نحفظه في الفريزر لحين الاستخدام.

طريقة عمل الأيس كريم بالمانجو

تعرفي علي أبسط الخطوات لعمل الأيس كريم بالمانجو وهي كما يلي:-

نقوم بتحريك المانجو في صينية إلي أن تصبح ملساء. ثم بعد ذلك نضيف السكر ونبدأ نقلب كويس جداً. نخلط الأيس كريم إلي أن يصبح سميكاً وأملس ونضعه في وعاء أخر. نضيف الأيس كريم إلي خليط المانجو مع التقليب الخليط إلي أن يصبح أملس. نقوم بصب الخليط في وعاء عميق وتغطيته بغلاف بلاستيكي ونضه في الثلاجة لمدة ساعة إلي ساعتين.

فوائد المانجا للجسم

سوف نقدم لكم بعض فوائدها الصحية وهي كالتالي:-

تعمل علي حماية الجسم ضد سرطان القولون.

غنية بالفيتامينات والمعادن.

تعمل علي تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

مفيدة لصحة الجلد والعيون.

تساعد علي خفض مستوي الكولسترول في الدم.

تعد من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم.

تساعد علي تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلي جميع الأعضاء.

تعتبر من الفواكه الغنية بالألياف والملينات.

طريقة عمل عصير الموز والفراولة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا العصير الفريش وهي كالاتي:-