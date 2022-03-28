اسرار و طريقة عمل كفتة اللحم على اصولها بالخلطة السرية الصحيحة على الفحم وفى الفرن زى المطاعم

تعد كفتة اللحم من الأكلات المحببة للجميع من الكبار والصغار. كما انها من الاكلات المفيدة والمغذية والسريعة فى نفس الوقت, وهى من الاكلات المميزة الشهية واللذيذة والتى يفضله الجميع. وتستطيع ربات البيوت والأمهات أن تقوم بتحضير كفتة اللحم فى البيت مع بعض اللمسات البسيطة فى طريقة التحضير. كما أن طريقة تحضيرها في البيت من الطرق المضمونة والصحية وافضل من الشراء من المحلات. ونوضح في السطور التالية طريقة عمل كفتة اللحم فى البيت بأفضل الطرق وأسهلها مع بعض أسرارها الهامة.

خطوات تحضير كفتة اللحم فى البيت

لا تحتاج طريقة تحضير كفتة اللحم الى مجهود او تعب فى طريقة التحضير. ولكن تحتاج لبعض اللمسات البسيطة والتى تعطى الطعم الشهي والرائع واللذيذ ومن الجدير بالذكر أن كفتة اللحم لا تحتاج الى الكثير من البهارات كما يعتقد البعض او الى مكونات كثيرة أخرى تؤثر على طعم او مذاق الكفتة الطبيعى الشهى. كما ان طريقة التحضير فى المنزل غير مكلفة واقتصادية وافضل من الشراء من المطاعم.

اسرار عمل الكفتة فى المنزل مثل المطاعم

أن تحضر الكفتة على اسياخ وتكون مفرغة من الداخل.

أن تشكل الكفتة باحجام واشكال متساوية على الاسياخ.

عدم إضافة الكثير من البهارات التى تغير من الطعم الاصلى للكفتة. ا

ضافة القليل من دهن الدش او لية الخروف مع اللحمة عند الفرم.

عدم اضافة البصل بكثرة على اللحم المفروم.

ايضا عدم اضافة اى خضرة من الشبت او البقدونس.

أن يكون الفحم مشتعل جيدا عند التسوية. او تكون نار فرن عالية عند التسوية فى الفرن.

مكونات كفتة اللحم الاصلية

كيلو من اللحم المفروم.

ثم ربع كيلو من دهن الدش او لية الخروف.

اربع حبات من الثوم المفروم.

ملعقة ونصف من الفلفل الأسود.

مع ملعقة ونصف من الملح.

كذلك ملعقة من بهارات اللحم.

ايضا حبة من البصل المفروم ناعم .

خطوات تحضير كفتة اللحم الاصلية

تجهيز اللحمة

وضع جميع مكونات الكفتة في وعاء مع التقليب لمدة خمس دقائق حتى نحصل على قوام متماسك معا.

نبلل اليد فى كوب من عصير البصل والفلفل الاسود ورشة من الملح ثم يتم تشكيل الكفته.

تشكل الكفتة على اسياخ الفحم مع الضغط جيدا على اللحم المفرومة على الاسياخ مع تقفيل الحواف جيدا بالضغط عليها حتى تمسك جيدا على الاسياخ.

وضع أسياخ الكفتة لمدة ساعتين الى ثلاث ساعات فى الفريزر حتى تتماسك جيدا على الاسياخ وتتبل بشكل جيد.

طريقة التسوية على الفحم

اشعال الفحم في الشواية ثم وضع أسياخ الكفتة على شبك السلك على الفحم او على الفحم مباشرة.

يراعى أن تكون المسافة بين اسياخ الكفتة و الفحم لا تقل عن عشرة سم.

تقلب اسياخ الكفتة على الفحم من جميع الجهات حتى تأخذ اللون البنى المحمر.

ترفع الكفتة من على النار وتقدم بجانب الخبز والطحينة والسلطات.

طريقة التسوية فى الفرن