نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طعمية الحمص اللذيذة بأسهل طريقة وأبسط مكونات في المقال التالي

طعمية الحمص من أسهل الأكلات التي يمكن تحضيرها ببعض المكونات البسيطة، كما أنها تتميز بطعم لذيذ ومحبب لكل أفراد الأسرة، والحمص يعد من المواد الغذائية التي تمد الجسم بالكثير من العناصر مثل البروتين والألياف والمعادن والفيتامينات، ودائماً تحرص ربات البيوت على عمل الطعمية في المنزل لتقديمها كوجبة إفطار حيث أنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة وتقلل الإحساس بالجوع، ويتم تقديمها مع السلطات بأنواعها مثل سلطة الطحينة والسلطة الخضراء، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل طعمية الحمص اللذيذة بمكونات بسيطة على طريقة آية حبيب. مكونات طعمية الحمص نصف كيلو حمص.

بصلة صغيرة.

4 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف كوب بقدونس.

نصف كوب كزبرة خضراء.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف كوب ماء حسب الاحتياج. طريقة التحضير ننقع نصف كيلو من الحمص في ماء بارد لمدة 24 ساعة مع تغيير الماء كل فترة، ثم نصفي الحمص جيداً من الماء. نضع الحمص في الكبة ثم نضيف الكزبرة والبقدونس والتوابل ماعدا البيكنج صودا ونخفق المكونات جيداً حتى نصبح ناعمة. نضع الخليط في إناء عميق ثم نضيف نصف كوب ماء وملعقة صغيرة من البيكنج صودا ونعجن جيداً باليد. عند حفظ عجينة الطعمية في الثلاجة لا نضيف البيكنج صودا ولكن تضاف عند القلي. نشكل الطعمية إلى أقراص صغيرة ونغلفها بالسمسم ثم تقلى في زيت غزير وساخن على درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ لون ذهبي. طريقة عمل سلطة الطحينة المكونات نصف كوب طحينة.

نصف كوب ماء ساخن.

فص ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة خل. طريقة التحضير نضع نصف كوب من الطحينة في طبق عميق ثم نضيف عليها نصف كوب ماء ساخن ونقلب جيداً. ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من الكمون ونصف ملعقة صغيرة من الملح وعصير نصف ليمونة وملعقة كبيرة من الخل. نقلب المكونات جيداً ثم نحفظ السلطة في الثلاجة لحين التقديم. عمر شويل - جدة طعمية الحمص اللذيذة بأسهل طريقة وأبسط مكونات - ثقفني

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