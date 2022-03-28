نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزي الكرواسون بالجبنة بطعم روعة ألذ المخبوزات للفطور والعشاء في المقال التالي
يعتبر الكرواسون بالجبنة ، من أشهى المعجنات التي يمكن إعدادها وتقديمها إلى جانب الشاي أو الحليب على وجبة الفطور والعشاء، كما أنه مفيد جداً للأطفال، لأنه غني بالبروتين المفيد للجسم الذى قد يساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنها يمكن حشوه بأنواع مختلفة من الحشوات مثل بالجبن البيضاء أو بالشوكولاتة أو باستخدام المربي وغيرها من الحشوات التي يعشقها الصغار والكبار بسبب طعمها اللذيذ ومذاقها الجيد، فهو من المخبوزات الهشة الطريقة التي تتميز بشكل رائع وجميل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكرواسون بالجبنة بطريقة سهلة وبسيطة بالمنزل.
مكونات عمل الكرواسون بالجبنة بالمنزل
يتكون الكرواسون من مكونات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:ـ
- 5 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض الفاخر.
- حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.
- 2 كوب كبير من الماء الدافئ.
- نصف كوب من الحليب السائل كامل الدسم.
- ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو زبدة فلاحي.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
للحشوة
- كوب من الجبن الرومي المبشور.
لدهن الوجه
- بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكرواسون بالجبنة الرومي خطوة بخطوة وهى كما يلى:-
- في وعاء صغير الحجم على نار هادئة نقوم بإذابة السمن البلدي أو زبدة الفلاحي ونتركها جانباً لحين الاستخدام.
- بعد ذلك تذاب الخميرة مع السكر في كوب من الماء الدافئ ثم يغطي الكوب ويترك جانباً لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
- ثم نحضر وعاء كبير الحجم ونقوم بنخل الدقيق ثم نضيف الملح مع الفانيليا ونقوم بتقلبهم معاً بشكل جيد.
- نقوم بخلط البيض والسمن المذاب ونخفقهم جيداً باستخدام المضرب السلك اليدوي.
- ثم نضيف إليهم مزيج الخميرة والحليب مع الاستمرار في الخفق، ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق تدريجياً.
- نبدأ بالعجن باليد مع إضافة القليل من الماء إذا أحتاج العجين لذلك حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نقوم بتغطية العجين بكيس بلاستيك ونتركه لمدة ساعة، حتى يختمر ويتضاعف حجمه.
- وبعد ما يختمر العجين نقوم بعجنه مرة ثانية ويترك لمدة نصف ساعة أخرى.
طريقة التشكيل
- نبدأ أولاً بتحضير الجبن وذلك ببشر الجبن الرومي باستخدام المبشرة ونتركه جانباً فهو يستخدم للحشو.
- ثم نقوم بفرد العجين على سطح صلب مرشوش بالدقيق، ثم يتم فرد العجين جيداً باستخدام النشابة الخشبية على شكل دائرة.
- تقسم الدائرة إلى نصفين بالطول بالتساوي بواسطة القطاعة أو السكين، ثم نقوم بتقسيم كل نصف من العجين إلى ربعين.
- ثم نقسم كل جزء من العجين السابق إلي جزئين على شكل شرائح تشبه المثلثات لنحصل على 8 مثلثات.
- نضع القليل من الجبن الرومي المبشور في بداية الطرف العريض بكل مثلث، ثم نقوم بلف مثلثات العجين فوق الحشو حول نفسها على شكل رول مثل الشكل المعروف للكرواسون.
- ثم نقوم برص قطع الكرواسون في صاج مدهون بقليل من السمن أو الزيت، ثم يغطي بفوطة نظيفة ويترك لمدة نصف ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.
- نقوم بإشعال الفرن علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية، لمدة ربع ساعة قبل الخبز ونتركه حتي يسخن جيداً.
- ثم نقوم بخفق البيض مع الحليب ثم نقوم بدهن وجه الكرواسون باستخدام فرشاة قبل الخبز مباشرة.
- يدخل الفرن ويترك الكرواسون في الفرن لمدة 20 دقيقة حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً، ثم يقدم بالهنا والشفا.
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