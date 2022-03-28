جهزي الكرواسون بالجبنة بطعم روعة ألذ المخبوزات للفطور والعشاء

يعتبر الكرواسون بالجبنة ، من أشهى المعجنات التي يمكن إعدادها وتقديمها إلى جانب الشاي أو الحليب على وجبة الفطور والعشاء، كما أنه مفيد جداً للأطفال، لأنه غني بالبروتين المفيد للجسم الذى قد يساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنها يمكن حشوه بأنواع مختلفة من الحشوات مثل بالجبن البيضاء أو بالشوكولاتة أو باستخدام المربي وغيرها من الحشوات التي يعشقها الصغار والكبار بسبب طعمها اللذيذ ومذاقها الجيد، فهو من المخبوزات الهشة الطريقة التي تتميز بشكل رائع وجميل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكرواسون بالجبنة بطريقة سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الكرواسون بالجبنة بالمنزل

يتكون الكرواسون من مكونات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:ـ

5 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض الفاخر.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

2 كوب كبير من الماء الدافئ.

نصف كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو زبدة فلاحي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للحشوة

كوب من الجبن الرومي المبشور.

لدهن الوجه

بيضة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكرواسون بالجبنة الرومي خطوة بخطوة وهى كما يلى:-

في وعاء صغير الحجم على نار هادئة نقوم بإذابة السمن البلدي أو زبدة الفلاحي ونتركها جانباً لحين الاستخدام. بعد ذلك تذاب الخميرة مع السكر في كوب من الماء الدافئ ثم يغطي الكوب ويترك جانباً لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. ثم نحضر وعاء كبير الحجم ونقوم بنخل الدقيق ثم نضيف الملح مع الفانيليا ونقوم بتقلبهم معاً بشكل جيد. نقوم بخلط البيض والسمن المذاب ونخفقهم جيداً باستخدام المضرب السلك اليدوي. ثم نضيف إليهم مزيج الخميرة والحليب مع الاستمرار في الخفق، ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق تدريجياً. نبدأ بالعجن باليد مع إضافة القليل من الماء إذا أحتاج العجين لذلك حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. ثم نقوم بتغطية العجين بكيس بلاستيك ونتركه لمدة ساعة، حتى يختمر ويتضاعف حجمه. وبعد ما يختمر العجين نقوم بعجنه مرة ثانية ويترك لمدة نصف ساعة أخرى.

طريقة التشكيل