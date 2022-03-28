استخدمي كريم الجزر والنشا للحصول علي بشرة خالية من التجاعيد والبقع الداكنة

يعتبر كريم الجزر والنشا ، من أقوي الكريمات التي تساعد علي إزالة التجاعيد في الوجه والخطوط الدقيقة، وهو فعال جداً في تفتيح البشرة 4 درجات، يساهم أيضاً في تفتيح وحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة وحمايتها من الحروق، وتطبيق الجزر مباشرة علي البشرة هي بالتأكيد أكثر عملية، حيث يمكن صناعة كريم منزلي من الجزر في المنزل بكل سهولة وبساطة، يمنح البشرة نضارة وحيوية غير عادية بفضل احتوائه علي العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تفتيح وحماية البشرة، سوف تلاحظين بعد استخدامك هذه الوصفة الطبيعية، بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، يزيل أيضاً الأوساخ والشوائب الموجودة في البشرة وجعلها نضرة وبيضاء، لذا سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم الجزر والنشا في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كريم الجزر والنشا

من هنا سوف نتعرف علي مكونات هذا الكريم السحري للقضاء علي التجاعيد وهي كالاتي:-

3 ثمرات من الجزر.

معلقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

معلقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير كريم الجزر والنشا في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

نقوم بغسل حبات الجزر جيداً بالماء، ثم تقطع مكعبات صغيرة وتوضع علي النار مع كوب من الماء حتي تمام النضج. ثم يرفع من علي النار ويتم هرسهم جيداً في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف إلية زيت اللوز الحلو ويتم الخفق جيداً. بعد ذلك يوضع الخليط علي نار هادئة، مع إضافة القليل من الماء ومعلقة النشا، ويتم التقليب حتي يصبح القوام ثقيل وكريمي. ثم بعد ذلك يرفع من علي النار ويوضع جانباً حتي يبرد تماما، ثم يتم الاحتفاظ به في علبة زجاجية نظيفة محكمة الغلق.

طريقة استخدام الكريم

هيا بنا نتعرف علي خطوات استخدام هذا الكريم الرائع علي البشرة وهي كالتالي:

يتم وضع طبقة من الخليط علي البشرة، وتترك لمدة ساعة كاملة حتي يجف تماماً.

ثم يتم غسل الكريم بالماء الفاتر لنتخلص من الخليط تماماً، ويتم ترطيب الوجه بكريم مرطب طبي.

يكرر استخدام الكريم 3 مرات في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج.

ماسك النشا والنعناع للترطيب البشرة والعناية بها

هيا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع للبشرة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به 15 ورقة نعناع طازجة ومعلقة من العسل الأبيض، وعصير نصف لليمونة، ونقوم بخلطهم جيداً. ثم نضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا، وحبة من الموز ونستمر في الخفق، حتي نحصل علي قوام متجانس وكريمي. بعد ذلك نضع الخليط علي بشرة نظيفة وجافة، ونتركه لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماماً، ثم يغسل بالماء البارد. ثم تجفف البشرة تماماً وترطيب بكريم مرطب للبشرة، تكرر الوصفة مرتين في الاسبوع، للحصول علي أفضل النتائج.

طريقة عمل كريم الجزر لتفتيح البشرة السمراء

تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات عمل هذا الكريم الرائع للبشرة وهي كما يلي:-