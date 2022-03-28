للأيدي الناعمة.. تقشير اليدين بالقهوة واجعليها ناصعة البياض أنسي السمار والبقع الداكنة

إن الحصول على يدين ناصعة البياض وناعمة من أبرز المتطلبات التي تحتاجها فئة كبيرة من السيدات، فهذا الأمر يزيد من ثقة السيدات بصورة كبيرة، وغياب هذا الأمر يعتبر من أبرز المشكلات المزعجة، لكننا عن طريق استعمال مكون طبيعي يقوم بإزالة الجلد الميت من اليدين وإعطاء اليدين النعومة والبياض المطلوبين، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة عمل ماسك تقشير اليدين بالقهوة داخل هذا المقال.

تقشير اليدين بالقهوة

تتأثر اليدين وتتصبغ بالاسمرار نتيجة للأعمال المنزلية اليومية بالضافة الى التعرض الى الشمس اليومى وقيادة السيارة، فتبحث أغلب النساء حول طرق تبيض اليدين بفاعلية، لذلك إليكم عرض التفاصيل الخاصة بطريقة عمل ماسك تقشير اليدين من خلال استخدام القهوة:

ماسك لتفتيح اليدين من أول مرة بالقهوة

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقتان من زيت الزيتون.

وملعقتان من السكر.

إناء عميق نظيف.

طريقة التحضير:

أولا في بداية الأمر نقوم بإحضار إناء عميق، ومن بعدها نقوم بوضع ملعقتين من السكر و5 ملاعق من القهوة وملعقتين من زيت الزيتون داخل الإناء.

بعد ذلك ومن ثم تأتي خطوة مزج المكونات معًا بشكل جيد باستخدام ملعقة خشبية، حتى نتحصل على قوام متجانس ومتماسك.

ثم نقوم بغسل اليدين في البداية بالماء الدافئ، وبعدها نقوم بتجفيفها، ثم نضع ماسك القهوة على اليدين بصورة دائرية.

بعد ذلك يجب أن نقوم بتدليك اليدين جيدًا لفترة زمنية تقدر بحوالي 3 دقائق على أقل تقدير.

ثم بعدها نقوم بترك الماسك على اليدين لمدة زمنية تقدر بحوالي ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل اليدين بالماء الدافئ، وسوف نلاحظ النتيجة المرادة بصورة مباشرة.

فوائد ماسك القهوة لليدين

فيفضل تكرار هذه الطريقة مرتين أو ثلاث مرات على مدار الأسبوع، حتى نقوم بإزالة الجلد الميت المتراكم باليدين بصورة نهائية.

فهذا الماسك أكثر من فائدة بجانب تنعيم البشرة، فالقهوة لديها دورًا سحريًا في التخلص من البقع السوداء.

كما أنها تعطي البشرة الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها.

وعلى الجانب الآخر تقوم القهوة بمحاربة ظهور التجاعيد التي تظهر بفعل تقدم العمر.

وتقوم القهوة أيضًا بإعطاء درجة الترطيب والبياض المطلوبة لليدين دون ترك أي ضرر على اليدين مثلما ما يحدث مع ماسكات التقشير الكيميائية الأخرى.

إلى هنا نكون قد اكتفينا بعرض كافة التفاصيل التي تخص طريقة عمل ماسك تقشير اليدين بالقهوة، حيث لاحظنا أن للقهوة فوائد هائلة بجانب قدرتها على إزالة الجلد الميت وتنعيم البشرة بصورة سريعة، وهذا ما أوضحته لنا الكثير من التجارب الطبية التي أقيمت على ذلك الأمر.