لو بتعاني من الإسمرار… النشا والخل الحل النهائي الجبار لازالة سواد السنين في دقائق بدون تكلفة

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لو بتعاني من الاسمرار… النشا والخل الحل النهائي الجبار لإزالة سواد السنين تعرفي على وصفة النشا والخل لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة في الجسم، فالكثير من الفتيات تعاني من اسمرار في بعض المناطق في الجسم وخاصة المناطق الحساسة التي قد تصبح داكنة لبعض الأسباب، أو بوجود بقع داكنة على البشرة والتي قد تتسبب فيها مستحضرات التجميل الفاسدة والكريمات الصناعية، وكي تتخلصي من كل ذلك يجب أن تلجئي إلى وصفة طبيعية حيث أن الوصفة الطبيعية هي التي تعالج كل المشاكل وتعطيك النتيجة التي ترغبين فيها.
طريقة تحضير وصفة النشا والخل لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة
مكونات عمل الماسك: –
- ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.
طريقة التحضير والاستخدام: –
- قومي بوضع النشا والخل في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا إلى أن يتحول المكونين إلى عجينة لينة ومتماسكة.
- قبل أن تقومي بتطبيق الوصفة على بشرتك أو على أي منطقة داكنة أو بها بثور سوداء قومي بشطفها أولًا وتجفيفها.
- ابدئي في وضع الخليط على المنطقة المراد تفتيحها واتركيها عليه لمدة نصف ساعة حتى تصبح جافة تمامًا على المنطقة.
- اغسلي المنطقة جيدًا بالصابون والماء الفاتر ثم قومي بتكرار الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج.
وصفة النشا والحليب لتفتيح المناطق الداكنة
تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تساهم في تفتيح المناطق الداكنة في البشرة والجسم وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:-
- قومي بوضع ربع كوب من الحليب في وعاء مناسب وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من نشا الذرة وقلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.
- يمكنك إضافة ماء الورد إلى الخليط ثم قومي بوضع الوعاء كله في ماء ساخن وقلبي حتى يصبح المزيج كريمي الملمس والقوام.
- بعد ذلك قومي برفع الوعاء من الماء واتركيه يبرد تمامًا ثم أضيفي ملعقة من كل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وقلبي المكونات مع العجينة جيدًا.
- اغسلي المنطقة أولًا بماء دافئ وابدئي في فرد الوصفة على المنقطة واتركيها لمدة نصف ساعة أو ساعة حتى تجف ثم قومي بشطفها بالماء البارد.
- من الأفضل وضع الخليط يوميًا في الليل وليس صباحًا.
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