نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدأ العد التنازلي لأيام الشهر المبارك تعرفي طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل في المقال التالي

تعتبر السمبوسة من أشهر المقبلات المعروفة ويعشقها الكبار والصغار ويمكن تقديمها بجانب الأطباق الرئيسية وتعد خفيفة على المعدة ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة مختلفة حسب رغبتكم مثل اللحمة المفرومة أو الجبنة البيضاء والصفراء والخضار أو البطاطس المهروسة وغيرها من الحشوات وتحتوي السمبوسة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة لذلك يبحث كثير من الأمهات عن طريقة تحضير عجينة السمبوسة في المنزل، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها عبر موقعنا الرائع والمميز ثقفني. مكونات عمل عجينة السمبوسة في المنزل كوبان من الدقيق

ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي

كوبان من الماء طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل أولا نحضر إناء عميق ونضع به الماء والزيت أو الزبدة والملح ونضعه على نار عالية حتى يبدأ في الغليان ثم نرفع الإناء من على النار.

ثم نضيف الدقيق مع الاستمرار في التحريك جيدا حتى تمتزج جميع المكونات وتتكون لدينا عجينة طرية.

بعد ذلك نترك العجينة على جنب حتى تبرد ثم نقوم بعجنها جيدا باستخدام العجانة الكهربائية أو اليدين مع الاستمرار في العجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

ثم نغطي العجينة بكيس من النايلون جيدا ونتركها حتى ترتاح لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نرش قليل من الدقيق على سطح نظيف ونضع عليه العجينة ونقوم بفردها باستخدام النشابة حتى نحصل على سمك رقيق جدا ويكون مشابه لعجينة السمبوسة الجاهزة.

نقوم بتقطيع العجينة بشكل دائري أو طولي حسب رغبتكم ونقوم بتجهيز الحشوة التي نرغب بها.

بعد ذلك نقوم بحشو حبات السمبوسة ونغلقها جيدا.

ثم نحضر طاسة ونضع بها الزيت على النار ثم نضع حبات السمبوسة مع التقليب حتى يصبح لونها ذهبي اللون.

نضع السمبوسة على ورق تنشيف حتى نتخلص من الزيوت الزائدة في حبات السمبوسة ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء. إليكم نصائح تحضير عجينة السمبوسة في المنزل يمكنكم استبدال الدقيق الأبيض بالدقيق الأسود لأنه خفيف وأكثر صحية.

يفضل تقليل كمية الملح في العجينة لأن الملح يمكن أن يفسدها. عمر شويل - جدة بدأ العد التنازلي لأيام الشهر المبارك تعرفي طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل - ثقفني

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