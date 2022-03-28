نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج والخضار بمكونات سهلة في المقال التالي

تعتبر الكبسة السعودي من أفضل الأكلات الخليجية المشهورة على مستوى العالم ويعشقها الكبار والصغار لأنها تتميز بمذاق شهي ولذيذ والتي يحب كثير من الأمهات تحضيرها في معظم المناسبات وتعد مكوناتها بسيطة وغير مكلفة وسريعة التحضير ولكن طريقة إعدادها تختلف من بلد لأخرى وتحتوي الكبسة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. مكونات عمل الكبسة السعودي بالدجاج والخضار ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي

كيلو من الفراخ

ملعقتان كبيرتان من الزيت

عشر حبات هيل صحيح

اثنين من البصل مقطع إلى أرباع

عودان من القرفة

حبتان من اللومي

ملعقة كبيرة من الملح

عشر حبات من القرنفل الصحيح

عشر حبات من الفلفل الأسود

ثلاث بصلات كبيرة مقطعة إلى شرائح

حبتان من الطماطم المفرومة

عشرة قرون صغيرة من الفلفل الأخضر مقطعة

ثلاث حبات من الجزر

ثلاثة فصوص من الثوم مقطع شرائح

حبتان من الفلفل الحلو مقطع شرائح

ربع كوب من الصنوبر المحمص

ربع كوب من اللوز المحمص

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم

مقدار ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة

ملعقة صغيرة من الكزبرة

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج والخضار نغسل الأرز ثم ننقعه بالماء لمدة خمسة عشر دقيقة.

نحضر حلة ونضع بها البصل والفراخ والقرنفل واللومي والهيل ونضع بهم ماء على نار متوسطة حتى ينضج.

ثم نخرج الفراخ من الخليط مع الاحتفاظ به وتصفيته ونسخن الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية.

نحضر صينية كبيرة وندهنها بالزيت ونضع بها باقي الفراخ ونضعها في الفرن لمدة عشر دقائق تأخذ لون ذهبي.

نحضر طاسة ونضع به زيت على نار متوسطة ونضع به شرائح البصل حتى يصبح لونه غامق.

ثم نضيف الثوم والفلفل والجزر والطماطم ونضع البهارات والزنجبيل والملح والكركم والكمون والكزبرة والبابريكا.

نضيف خمس أكواب من الخليط الذي تم تصفيته ونتركه على نار عالية حتى يغلي.

ثم نضيف الأرز ونتركه حتى يغلي لمدة سبع دقائق.

نخفض درجة الحرارة ونتركه حتى ينضج لمدة 30 دقيقة.

ثم نضع الأرز في أطباق التقديم ونضع فوقه الفراخ مع تزيينه بالمكسرات ونقدمه، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج والخضار بمكونات سهلة - ثقفني

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