تناولوا كوب واحد…. المرة على الريق كوب واحد يخلصك من كل هذه الأمراض في 7 أيام فقط

نبات المر من النبات من المكونات الطبيعية الغير منتشرة بين الناس، وهي عبارة عن شجرة تتكون من ثلاث عناصر هي الزيت والصمغ، مادة تدعى الراتنج يتم الحصول عليها من سيقان الشجر، أما الصمغ ويتم استخلاصه من جذوع الشجرة ثم يتم تجفيف، من خلال المقال التالي نعرض لكم فوائده وطرق صناعته للحصول على فوائده كاملة.

طريق عمل وصفة نبات المر

الطريقة الاولى

المكونات:

مسحوق لحاء البلوط الأبيض.

مسحوق نبات المر.

نعناع

يانسون

قرنفل

عسل

طريقة التحضير

طحن المكونات في مطحنة القهوة جيدا.

خلطهم جيدًا حتى تمام التجانس.

خلطهم جيدًا حتى تمام التجانس. وضع ملعقة منه على المياه المغلية.

تركها تغلي لمدة لا تقل عن العشر دقائق.

شربها مرتين يوميا.

الطريقة الثانية

المكونات:

كمون.

مسحوق نبات المر.

نعناع.

يانسون.

قرنفل.

عسل.

طريقة التحضير

طحن المكونات في مطحنة القهوة جيدا.

خلطهم جيدًا حتى تمام التجانس.

وضع ملعقة منه على المياه المغلية.

تركها تغلي لمدة لا تقل عن العشر دقائق.

شربها مرتين يوميا

فوائد نبات المر

هناك العديد من فوائد المخصصة لنبات المر، وتعود هذه الفائدة على الجسم في العديد من الجوانب أهمها ما يلي: