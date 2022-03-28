نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تتخيلي سحر كريم بانثينول لتفتيح البشرة وإزالة البقع وترطيب الجلد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم عبر موقع ثقفني نيوز سحر مفعول استخدام كريم بانثينول من أجل تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار ،وذلك نتيجة تعرضها للعديد من العوامل التي تؤثر عليها بشكل سلبي وتجعلها مجهدة، مما يؤثر على نفسية المرأة، ولذلك ننصحك اليوم بتجهيز وصفة كريم بانثينول لتبييض الوجه وجعله أكثر نضارة وحيوية ونشاط، وفيما يلي في هذا التقرير نستعرض مزيد من التفاصيل والمعلومات.

كريم بانثينول لتفتيح البشرة

أكدت العديد من المصادر الطبية أن كريم بانثينول له أهمية كبيرة في تنظيف وتنعيم البشرة والتخلص من الأوساخ بدون التأثير على صحة الجلد مباشرة، كما يعمل علي تفتيح البشرة وجعل الجلد أكثر نضارة مع المحافظة علي صحة خلايا البشرة، والعمل علي تخفيف البقع الداكنة والتغيرات التي تحدث في لون الوجه بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة، مما يساعد وبشكل عام في جعل لون البشرة ثابت وتفتيح الوجه بشكل آمن بدون أي مواد ضارة، وفي النهاية يؤدي إلي جعل الوجه والبشرة تبدو أصغر بسنوات وشبابية أكثر.

استخدام كريم بانثينول لتفتيح البشرة

ولأن العديد من الفتيات ترغب في جعل بشرتها أكثر النضارة وفاتحة ناصعة البياض، فإن استخدام كريم بانثينول هو الحل الأمثل، حيث يعطى البشرة النضارة والاشراق التي ترغب بها كل فتاة ،والحفاظ على حيوية البشرة وبدون أي أضرار جانبية، ويساعد الكريم بشكل عام في ترطيب البشرة والتخلص من التشققات الجلدية وجعلها ناعمة مثل الحرير.

تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة

في البداية نقوم بغسل الوجه جيداً وتجفيفه من الماء لوضع الكريم علي بشرة نظيفة.

نبدأ في وضع كريم بانثينول مع بعض اللبن المجفف والنشا، مع التقليب.

يمكن إضافة بعض زيت الزيتون على الخلطة للحصول على قوام متجانس كريمي.

يوضع في المنطقة المراد تفتيحها لمدة ساعة كاملة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر وينصح بتكرار الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

كريم بانثينول للبشرة والشعر

يذكر أيضاً أن هناك العديد من الفوائد التي تستطيعي الحصول عليها مباشرة عند استخدام بانثينول، والحصول على أفضل نتائج وفي فترة قصيرة جداً،وغير مقتصر عمله علي البشرة فقط بل يصل فوائده إلي الشعر، أهمها يعمل علي علاج التشقق والجلد الجاف، بجانب علاج حروق الشمس وتخفيف الألم.