خليكي شيف محترف.. وداعا لفشل الكيك سنخبرك بأسرار الكيكة الاسفنجية الناجحة زي الكتاب ما بيقول

الآن قولي وداعا لفشل الكيك حيث المحاولات الكثيرة التي تجرينها في مطبخك وتبوء بالفشل والكثير من المكونات التي يتم إهدارها وفي النهاية تفشل عجينة الكيكة، كل ذلك يحدث معنا عشرات المرات ولا نعرف السبب وراء ذلك، ولكن بالطبع هناك سبب يجب إصلاحه وطرق صحيحة لعمل الكيك وبعدها لن تفشل مرة أخرى.

وداعا لفشل الكيك

لكيلا يفشل الكيك معك مرة أخرى سنقدم لكي مجموعة من النصائح الذهبية وعندما تطبقينها أثناء عمل الكيك يستحيل أن تفشل وسوف تكون ذات مذاق رائع وشهي، والآن ركزي معنا جيداً:

أسرار نجاح الكيك الاسفنجي

من المهم عند عمل الكيك أن تقوم بوضع جميع المكونات بالترتيب وليس خلطهم على بعض مرة واحدة.

بينما إذا كنتي تريدين الحصول على كيك اسفنجي هش، من المهم أن تقومي بوضع الزبدة مع السكر أولاً، ومن ثم القيام بوضع البيض عليها واخلطيهم جيداً مع بعض، وبعد ذلك يتم إضافة المكونات الهشة.

ولكن يجب التأكد من أن الكيك لا يحتوي على أي كلاكيع أو عقد.

أيضا من المهم أن تلتزمي جيداً بدرجة حرارة الفرن المخصوصة لنوع الكيكة التي تقومين بصنعها. حيث أن درجة حرارة الفرن عامل كبير من عوامل نجاح أو فشل الكيكة.

والأهم من ذلك كله يتم وضع صينية الكيك في منتصف الفرن وليس فوق أو أسفل حتى لا يحترق وجه أو قعر الكيكة. ومن المهم أيضاً تشغيل الفرن قبل وضع الكيك بحوالي 10دقائق.

من ناحية أخرى يعتبر نوع الدقيق واحد من العوامل الهامة التي يمكن أن تسبب فشل الكيك إذا كان نوع رديء. لذلك من المهم استخدم دقيق خفيف ومناسب لصنع الكيك.

بينما أثناء خلط مكونات الكيك مع بعضها يجب ألا نكثر من الخلط حتى لا يدخل الهواء في المكونات. ويؤدي ذلك إلى هبوط الكيك.

أيضا بعد خروج الكيك من الفرن يجب تركه حتى يبرد لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. وعند خروجه من القالب يجب حك الأطراف جيداً قبلها.

بعد تنفيذك لهذه النصائح قولي وداعا لفشل الكيك وسوف تحصلين بعدها على كيك خفيف وهش. غير محترق ولا يحتوي على أي تكتلات أو كلاكيع. ولن تهبط العجينة مرة أخرى، وهذه النصائح ملائمة لكل أنواع الكيك.