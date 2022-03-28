لطعم يأخذ العقل.. طريقة عمل البسبوسة المرملة الاصلية بكل تكات واسرار الحلواني

دائمًا ما تواجه فئة كبيرة من الناس فشل في إعداد البسبوسة المرملة داخل المنزل مثلما ما يشاهدونها داخل المحلات، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أبسط طريقة عمل البسبوسة المرملة داخل المنزل.

طريقة عمل البسبوسة المرملة

مع قروب شهر رمضان يتصدر طرق عمل بسبوسة المحلات محركات البحث حيث انها من اشهر اكثر الحلويات الشرقية شعبية، لذلك نقدم إليكم الطريقة التي أثبتت نجاحًا مع معظم الناس في إعداد البسبوسة المرملة داخل المنزل بهذا الشكل الآتي ذكره:

مقادير البسبوسة بالكوب

مقدار 2 كوب من دقيق السميد أي نصف كيلو.

كوب ونصف من السكر.

ربع كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السمن.

كوب من اللبن.

فانيليا.

نقطتان من عصير الليمون.

كوبان من الماء.

ملعقتين من عسل الجلوكوز.

كوب من السكر.

طريقة عمل البسبوسة الأصلية

تتمثل أولى خطوات التحضير في إحضار وعاء عميق، ومن بعدها نقوم بوضع نصف كيلو السميد مع ربع كوب من الجوز الهند بداخله، ومن ثم نقوم بخلطهم بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع به السكر مع نصف كوب من الماء على النار بدرجة حرارة متوسطة.

وبعد أن نلاحظ بأن السكر بدأ أن يتكرمل بعض الشيء، فهنا تبدأ خطوة وضع السمن على السكر، وذلك مع التقليب بصورة مستمرة.

بعد ذلك نقوم بوضع خليط السكر مع السمن على دقيق السميد مع جوز الهند، فيجب التقليب باستمرار عند هذه الخطوة بالتحديد.

ومن ناحية أخرى نقوم بدهن الصينية المخصصة لعمل البسبوسة بالسمن مع القليل من الدقيق، ويفضل أن يكون مقاسها حوالي 30.

بعد ذلك نقوم بوضع نقطتين من عصير الليمون داخل الشربات الذي قمنا بتحضيره، ويجب أن نتركه يبرد بعض الشيء.

ثم بعدها نقوم بوضع الفانيليا على خليط البسبوسة وكوب اللبن، وذلك مع الخلط بصورة مستمرة، حتى نتحصل على قوام متماسك ومتجانس.

بعد ذلك نضع خليط البسبوسة داخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة. وبعد أن يتحول لون البسبوسة إلى اللون الذهبي، فهنا تأتي خطوة إخراجها من الفرن.

ثم نقوم بوضع الشربات عليها فور خروجها من الفرن، وبعدها نترك البسبوسة حتى تبرد لمدة دقائق، ويفضل أن يتم تغطيتها.

بالتالي بعد الالتزام بتلك الخطوات، فسوف يكون لدينا أفضل صينية بسبوسة مرملة القوام. والتي تشبه المحلات بصورة كبيرة.

إلى هنا نكون قد أشارنا داخل هذا المقال بصورة تفصيلية طريقة عمل البسبوسة المرملة. فيجب الالتزام الحرفي لكافة المكونات وخطوات التحضير التي ذكرناها في هذا المقال، حتى نتحصل على قوام البسبوسة المرمل والذي يشبه أشهر المحلات المتخصصة في عمل البسبوسة.