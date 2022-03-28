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قبل العيد واللبس الجديد… مشروب صاروخي لحرق الدهون نستعرض في مقالنا أبرز وصفات طبيعية لنسف الدهون وخاصة ترهلات البطن والأرداف، فالترهلات والوزن الزائد يكون مؤذيًا لصاحبه أكثر مما نتوقع، ليس فقط في منظره العام فقط وإنما يترتب عليه عواقب وخيمة وأمراض خطيرة، والوصفات الطبيعية كالأطعمة والمشروبات بالأعشاب تساعد في حل هذه المشكلة بسهولة وأكثر مما تفعله الحميات الغذائية والريجيم القاسي، ولكن مع أي روتين قد تتبعه في إنقاص وزنك يجب أن تلحقه بممارسة التمارين الرياضية. مشروب صاروخي لحرق الدهون هتنسفي الكرش المكونات: – كوب كبير ماء دافئ.

ليمون شرائح.

خيار مقطع شرائح.

جريب فروت. طريقة التحضير:- اخلطي كل المكونات السابقة بداخل الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنهم جيدًا وتصبح المكونات متجانسة وممزوجة تمامًا.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط في كوب كبير به كمية وفيرة من الماء وقلبيه ثم ضعيه في الثلاجة حتى يبرد تمامًا.

يمكنك تناول المشروب خمس مرات على مدار اليوم حتى تحصلي على أكبر قدر من الاستفادة. 2. مشروب الكمون بالليمون مقادير تحضير المشروب ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

كوبان من الماء.

ثمرة ليمون كبيرة. طريقة التحضير: – ضعي الكمون في قدر مناسب ثم قومي بغلي الماء تمامًا وبعد ذلك صبي الماء المغلي على الكمون في القطر.

اقطي الليمونة إلى نصفين ثم ضعي كل نصف في الكمون في القدر واتركي الخليط لمدة ليلة كاملة كما هو.

في الصباح قومي بعصر الليمونة وابدئي في شرب المشروب على الريق قبل تناول أي شيء بنصف ساعة.

يساهم هذا المشروب في كبح الشهية مما يؤدي إلى نسف الدهون وتخسيس الوزن الزائد في الجسم. 3. مشروب خل التفاح المكونات: – ملعقة كبيرة من خل التفاح.

كوبان ماء فاتر. طريقة التحضير: – قومي بوضع ملعقة واحدة من خل التفاح أو الخل الأحمر وأضيفيه إلى كوبان الماء وقلبيهم جيدًا.

أثناء تناول الطعام قومي بتناول كوب من المشروب أو بعد أن تنتهي من الطعام وليس قبله لأن خل التفاح تأثيره قد يكون على جدار المعدة.

من الأفضل تناوله ثلاث مرات أسبوعيًا لأنه ليس آمنًا تمامًا على الجهاز الهضمي. عمر شويل - جدة قبل العيد واللبس الجديد... مشروب صاروخي لحرق الدهون هتنسفي الكرش والأرداف في أسبوع - ثقفني

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