أسهل طريقة لعمل فطائر البطاطس الشهية لأولادك.. مش هتبطلي تعمليها

طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة، تعتبر البطاطس من الأكلات الشهية، ولذلك فإن لها الكثير من الطرق المختلفة، والتي من أهمها طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة، حيث تعد من الوجبات الشهية، فالبطاطس يمكن عملها وتشكيلها بأكثر من طريقة رائعة، ومع دخول شهر رمضان الكريم علينا تريد كل ربة منزل تحضير الوجبات بشكل مختلفة وبمذاق شهي، لذلك سنوفر إليكم أفضل طريقة لعمل فطائر البطاطس السريعة والتي يحبها الصغار قبل الكبار.

طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة

هذه الطريقة يتم عملها من خلال البطاطس المسلوقة، فهي عبارة عن أقراص من البطاطس التي يتم تحضير عجينة لها مكونة من طحين وبيض وبيكنج باودر وحليب، مع البصل الأخضر المفروم، وهذه أهم تفاصيل الوصفة:

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

ملعقة واحدة من الحليب.

كوبين من البطاطس المسلوقة.

نصف ملعقة من البيكينج باودر.

ملعقتين من البصل الأخضر المفروم.

ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

يتم هرس البطاطس وجمعها مع بياض البيض والطحين والبيكينج باودر والفلفل والملح.

ثم قومي بتسخين الزيت المقلي في المقلاة وتكون عميقة على نار متوسطة الحرارة.

عند تسخين الزيت ضعي أقراص البطاطس فيها واتركيها حتى تمام النضج، ثم قومي بنقلها على أوراق لتنشيفها من الزيت.

عمل بطاطس مشوية بالروز ماري

هذه الوصفة يمكن تطبيقها على اعتبارها من المقبلات السريعة التي يمكن تحضيرها إلى جانب الأطباق المختلفة، وهذه أهم تفاصيل الوصفة:

المكونات

حبتين من البطاطس الكبيرة.

ملعقة واحدة من الملح.

ملعقة واحدة من البيكينج باودر وتكون صغيرة.

نصف كوب من زيت الزيتون.

3 من أغصان الروزماري.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ثلاثة ملاعق من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير